Atiba Hutchinson'ın fenomen oğlu Noah Hutchinson sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson'ın fenomen oğlu Noah, sosyal medyayı salladı.
Galatasaraylı arkadaşlarının Beşiktaş'ın ikinci yarıda oynadığı maçların sonuçlarını sorduğu Noah, bütün sonuçları doğru bildi. Noah'ın videosu dakikalar içinde binlerce kez izlendi.
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