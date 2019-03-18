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Atiba Hutchinson'ın fenomen oğlu Noah Hutchinson sosyal medyayı salladı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 18.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın fenomen oğlu Noah Hutchinson, siyah-beyazlıların ikinci yarıda oynadığı bütün maçların sonuçlarını böyle saydı.

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson'ın fenomen oğlu Noah, sosyal medyayı salladı.

Galatasaraylı arkadaşlarının Beşiktaş'ın ikinci yarıda oynadığı maçların sonuçlarını sorduğu Noah, bütün sonuçları doğru bildi. Noah'ın videosu dakikalar içinde binlerce kez izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Noah Hutchinson Beşiktaş

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