Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı. Kanadalı oyuncunun, siyah-beyazlı yönetimle bir süredir yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca, Göztepe’nin teklifini kabul ettiği aktarıldı.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna’nın çok istediği Atiba’nın birkaç gün içerisinde İzmir ekibiyle masaya oturacağı bildirildi. Beşiktaş’ın maç başı teklifini geri çeviren 35 yaşındaki başarılı futbolcunun, Göztepe’ye 1+1 yıllık imza atması bekleniyor.
194: Beşiktaş’ta 5 sezon forma giyen ve 2 şampiyonluk yaşayan Atiba Hutchinson 194 resmi maçta 9 gol kaydetti.
(MİLLİYET)
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