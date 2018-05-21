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Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.05.2018 10:07 | Son Güncelleme

Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.

Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı

Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı. Kanadalı oyuncunun, siyah-beyazlı yönetimle bir süredir yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca, Göztepe’nin teklifini kabul ettiği aktarıldı.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna’nın çok istediği Atiba’nın birkaç gün içerisinde İzmir ekibiyle masaya oturacağı bildirildi. Beşiktaş’ın maç başı teklifini geri çeviren 35 yaşındaki başarılı futbolcunun, Göztepe’ye 1+1 yıllık imza atması bekleniyor.

194: Beşiktaş’ta 5 sezon forma giyen ve 2 şampiyonluk yaşayan Atiba Hutchinson 194 resmi maçta 9 gol kaydetti.

(MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Atiba Hutchinson Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bayern maçında, kendi kalesine doğru pas vermesi; saç baş yoldurttu.
Süper haber nihayet
40 NA KADAR OYNATIN ANCA GİDERSİZ
noldu vazgeçilmezinizdi adamı ne çabuk sattınız karaktersizler
yolun açık olsun verdiğin hizmetler için teşekkürler adam gibi adam
yolun açık olsun güzel insan 34 e kadar çok iyiydin,
Ahde vefaya noldu nerde gerçek beşiktaşlılar atiba karakterinde kaç tane oyuncu var 1 yıllık daha oynasaydı sonra ıdari bir görev verilseydi bu karakterli onurlu adama daha ıyıydı üzdünüz bizi başkan şurda yazan bebeler utanın olum hanı lan ahde vefa.
bjk hayatta bırakmaz atibayı element uydurmayın biyerlerinizden
Yolun açık olsun. Artık eski gücünde değil.
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