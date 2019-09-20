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Atiba Hutchinson ve Umut Nayir Bratislava mağlubiyetini değerlendirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.09.2019 00:37 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Umut Nayir, maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Atiba Hutchinson ve Umut Nayir Bratislava mağlubiyetini değerlendirdi

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Slovan Bratislava yenilgisini "Büyük hayal kırıklığı yaşadık" sözleriyle değerlendirdi.

Maçla ilgili olarak, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık." diyerek sözlerine başlayan Atiba Hutchinson, "Garip bir maç oldu. Başlangıçta istediğimiz gibi maçı kontrol edemedik. İlk yarının sonlarına doğru toparlandık. Öne geçtik ve devreye böyle girdik. İkinci yarı hatalar yaptık, konsantrasyon eksikliği diyebiliriz. 2. yarıda bazı hatalar yaptık. Bunu gevşeklikle ve konsantrasyon eksikliğiyle açıklayabiliriz. Rakip oyuna ortak oldu ve daha sonra bulduğu gollerle galip geldi. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık." dedi.

Takımın durum değerlendirmesini de yapan tecrübeli futbolcu, "Yapmamız, düzeltmemiz gereken bir çok şey var. Avrupa'da oynayacağımız beş maç daha var. Kollektif ve bireysel anlamda düzeltmemiz gereken noktalar var. Konsantrasyonu yüksek tutup bunu bir an önce yapmamız gerekiyor.

"Bu durumu nasıl düzelteceksiniz?" sorusuna ise Kanadalı, "Zor bir durumda olduğumuzun farkındayız. Burada yapılması gereken öncelikli şey ortaya sağlam bir karakter koymak. Bunu da bir sonraki maçta yapmaya çalışmalıyız. Bu hataları düzeltmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Kollektif anlamda da daha güçlü olmalıyız. Birbirimiz için mücadele etmeliyiz. Burada yapmamız gereken hemen yarın antrenmandan başlayarak çok güçlü bir şekilde çalışmalıyız. Bunları yaptığımızda işler yavaş yavaş tersine dönmeye başlayacağıktır." yanıtını verdi.

UMUT NAYİR: HATALAR YIKICI OLDU

Beşiktaş'ta forvet oyuncusu Umut Nayir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Nayir, yapılan hataların kendilerine yakışmadığını söyledi ve bunun üzerine çalışmaları gerektiğini ekledi.

Avrupa Ligi seviyesinde hata yapmamaları gerektiğini söyleyen 26 yaşındaki santrfor, "Bizim için kabul edilecek bir durum değil. Rakibimizin topu bize vereceğini biliyorduk. Bunun çözümü de çabuk yön değiştirip rakip savunmaya yapacağımız koşulardı. Maçtan önce buna hazırlanmamıza rağmen bize yakışmayan hatalar gelince sonuç kaçınılmaz oldu. Bizim gibi takımların bu seviyelerde böyle hatalar yapmaması gerekiyor. Bu hatalar çoğalınca artık farklı bir yere gidiyor. Biz beraberliği kabul etmezken son dakikada yediğimiz 2 gol bizim için yıkıcı oldu. 5 maçımız daha var Avrupa Ligi'nde hepsini kazanmaya çıkacağız. Biz yeter ki toparlanalım. Kendimize yakışan oyunu oynayalım yeter." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Umut Nayir Atiba Hutchinson

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