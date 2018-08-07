Atiba Hutchinson: Yeni sezon için sabırsızlanıyorum

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yeni sezon öncesinde görüşlerini dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan hiçbir zaman ayrılmak istemediğini belirterek, "Biraz zaman aldı ancak anlaşmaya vardık. Kulüp beni bırakmak istemedi ve bir anlaşma noktası bulduk. Şimdi burada 6. sezonuma başlayacağım. Motivasyonum oldukça yüksek. Bir an önce takıma katkı yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendisine her zaman destek verdiğini ifade eden Kanadalı oyuncu, "Bana olan güvenlerini, inançlarını ortaya koydular. Geldiğim ilk günden beri bana karşı çok pozitif ve güzel duygular içindeler. Ben de onların bu duygularına karşılık vermeye çalışıyorum. Kesinlikle kalmamı istediler. Ben de takımımda kaldığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Basında hakkında çıkan transfer haberleri üzerine Instagram hesabından paylaştığı "İnanmayın, gerçek değil" mesajı hatırlatılan tecrübeli orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Ortalıkta yanlış bilgiler dolanıyordu. Her şeyin daha açık, daha anlaşılır hale gelmesi için böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü Beşiktaş bana çok şey verdi. Bu taraftar bana çok şey verdi. Onların doğruyu bilmeye hakları vardı."