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Atiba'nın heykeli nereye dikilecek?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.11.2020 21:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki futbolcusu Atiba, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Atiba'nın heykeli nereye dikilecek?

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, Başakşehir karşısında olağanüstü bir performans sergileyerek bir gol attı, bir de asist yaptı.

Atiba Hutchinson, Beşiktaş-Başakşehir maçında sahanın en fazla pas arası yapan ismi oldu.

Gol: 1
Asist: 1
Pas %: 92
İkili mücadele: 5/5
RCS topla buluşma: 5
Pas arası: 4

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Atiba, "Bugün hem ben hem takım iyi performans sergiledi. İlk yarıda daha çok istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda pozisyonlar verdik. Oyunu önde oynamayı erken bıraktık. Çok geri çekildik. Rakip bu yüzden pozisyonlar buldu. 2-0 ile içeri gitmek motivasyondu, özgüvendi. 3-0'dan sonra da geri çekildik. Goller buldular. Güzel bir mesaj verdik herkese. Önümüzde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var. Bu maç öncesi özgüven oldu bu galibiyet bize" dedi.

Larin hakkında da konuşan Atiba, "Larin için mutluyum. Takıma katkı sağlıyor. Tehlikeli bir oyuncu. Onun iyi performansı bize güven veriyor. Formda olması takım için iyi. Hep beraber iyi gidiyoruz, zorundayız. Milli aradan sonra henüz ilk maçtı. Böyle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Atiba, heykelinin nereye dikilmesini ister?

Atiba Hutchinson: "Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Bu sevgiye minnettarım. Ben sahada olduğum her an elimden geleni yapmaya devam edeceğim." (Sporx)

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