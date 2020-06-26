Atiba'nın plaketini Sergen Yalçın'ın vermesine izin verilmedi

Süper Lig 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesinde plaket krizi yaşandı.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 200. kez sahada olan Atiba'ya karşılaşma öncesi plaket verildi. Ancak TFF yetkilileri daha önce kendilerine bildirilmediği nedeniyle, prosedür gerekçesiyle saha içinde plaketin Atiba'nın tek başına alması yönünde karar verdi.

SERGEN YALÇIN VERECEKTİ

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 200. maçına çıkan Atiba'ya, müsabaka öncesinde plaketini teknik direktör Sergen Yalçın verecekti. Ancak TFF yetkilileriyle yaşanan bu küçük çaplı kriz sonrasında saha içinde takdim edilmesi halinde Atiba'nın plaketi tek başına almasını isterken, aksi takdirde soyunma odasında Kanadalı futbolcuya takdim edilmesini istedi.

ATIBA 200. MAÇINDA

6 - Yılın Futbolcusu

4 - Danimarka Ligi

1 - Danimarka Kupası

2 - Spor Toto Süper Lig

1 - Hollanda Kupası

1 - Hollanda Süper Kupa

