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Atiba ve Mustafa Pektemek, Trabzonspor maçını değerlendirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.12.2018 22:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinin ardından siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson ve Mustafa Pektemek açıklamalarda bulundular.

Atiba ve Mustafa Pektemek, Trabzonspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Pes etmedik, elimizden geleni yaptık" dedi.

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli futbolcu şunları söyledi;

"İki takım için de önemli bir maçtı. İki takım da galibiyet için elinden geleni yaptı. Trabzonspor iyi bir formla geldi. Biz de UEFA Avrupa Ligi’nde elendikten, geçen hafta da ligde puan kaybettikten sonra tekrar bir reaksiyon vermek istiyorduk. İlk yarıda istediğimiz gibi performans ortaya koyamadık. İkinci yarıda oyundan düşmedik, pes etmedik. Elimizden geleni yaptık. Sonuçta 2-2’lik bir skor ortaya çıktı. Maçın tamamına bakarsak adil bir sonuç oldu, kötü sonuç olarak değerlendirmemek lazım."

Dorukhan Toköz ile mi, yoksa Gary Medel ile mi oynamaktan keyif alıyorsun?" sorusunu yanıtlayan Atiba Hutchinson, "Avrupa Ligi'nde oynamadığım için şans bekledim ve elimden geleni yaptım. Tüm takım arkadaşlarımla oynamaktan memnunum. Her oyuncun farklı karakteri var. Dorukhan'ın potansiyeli çok yüksek. Önünde çok önemli bir gelecek var. Görev aldığından beri iyi işler yapıyor. İki yönlü iyi işler yapıyor. Çok iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.

PEKTEMEK: İNŞALLAH TEKRAR SÖYLETİRİM

Puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Mustafa Pektemek, "2-0 geriye düştük, 2-0'dan sonra maçı 2-2'ye getirmemiz, bizim için teselli. Kendi sahamızda puan kaybı yaşadığımız için üzgünüz. İlk yarıdaki son maçı kazanıp, 2. yarıda da iyi oynayıp ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz" dedi.

"Pektemek, gol demek" sözünü tekrar ne zaman tribünlere söyleteceği sorulan golcü isim, "İnşallah tekrar o sözü söyletirim. Sahaya çıktığımda tek amacım gol atmak değil. Mücadele ediyorum, emek veriyorum. Ara sıra nasip oluyor, inşallah daha çok gol atarım. Ne kadar gol atarsak, öz güvenimiz de o kadar yerine geliyor. Çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Atiba Hutchinson mustafa pektemek

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