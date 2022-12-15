SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Atiba'ya yapılan bu hareket sonrası tüm takım taraftarları birleşti! Dostluk maçında skandal olay...

Atiba'ya yapılan bu hareket sonrası tüm takım taraftarları birleşti! Dostluk maçında skandal olay...

15.12.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valerien Ismael'in ayrılışın ardından takımın başına geçen Şenol Güneş siyah-beyazlıları ayağa kaldırmıştı. Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Şenol Güneş'in ekibi, Giresunspor ile dostluk maçında karşı karşıya geldi. Rakibini 5-3'lük skorla mağlup eden siyah-beyazlılarda maç içinde ilginç bir olay yaşandı. Giresunsporlu Alper Uludağ ile Atiba Hutchinson arasında gerginlik yaşandı. O sırada Atiba'yı iten Alper Uludağ'a sosyal medyada tüm takım taraftarları tepki gösterdi.

Atiba'ya yapılan bu hareket sonrası tüm takım taraftarları birleşti! Dostluk maçında skandal olay...
Atiba Hutchinson

Atiba Hutchinson

KAN Kanada
Yaş: 39 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş , Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için dostluk maçlarına devam ediyor. Giresunspor karşısında da galibiyet alan siyah-beyazlılarda Atiba'ya yapılan müdahale sosyal medyada tepki çekti.

TAM GİDERKEN ARKASINDAN İTTİ

Screenshot_1

Atiba Hutchinson ve Alper Uludağ arasında gerginlik yaşandı. Sakin bir şekiyle rakibiyle konuşmak isteyen Atiba'ya fiziksel güç uygulayan Alper Uludağ, neredeyse tecrübeli oyuncuyu düşürecekti. Dengesini son anda koruyan Atiba, sakinliğini koruyarak Alper ile konuşmaya devam etti.

ATIBA'YA SAHİP ÇIKTILAR

Screenshot_2

Bu olayın ardından sadece Beşiktaşlı taraftarlar değil, tüm takım taraftarları Giresunsporlu Alper Uludağ'a tepki gösterdi. Atiba'nın sakinliğine rağmen itmesini garip karşılayan taraftarlar, Alper'in Atiba'dan özür dilemesi gerektiğini savunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig değil, hazırlık maçı! Tam 8 gol atıldı...Süper Lig değil, hazırlık maçı! Tam 8 gol atıldı...
Acun Ilıcalı kötü haberi duyurdu! Deprem etkisi yaratan gelişme...Acun Ilıcalı kötü haberi duyurdu! Deprem etkisi yaratan gelişme...
Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve anlaşma sağladıPelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve anlaşma sağladı
Anahtar Kelimeler:
Giresunspor Alper Uludağ atiba beşiktaş Valerien Ismael 10 maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

'Wanda Nara, Mauro Icardi'yi evden kovdu!'

'Wanda Nara, Mauro Icardi'yi evden kovdu!'

Herkes onu konuşuyor! Finali günler önce duyuran adam: Athos Salome!

Herkes onu konuşuyor! Finali günler önce duyuran adam: Athos Salome!

Süper Lig değil, hazırlık maçı! Tam 8 gol atıldı...

Süper Lig değil, hazırlık maçı! Tam 8 gol atıldı...

Okan Buruk tek kalemde sildi! G.Saray'da kadro dışı...

Okan Buruk tek kalemde sildi! G.Saray'da kadro dışı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.