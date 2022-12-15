Atiba'ya yapılan bu hareket sonrası tüm takım taraftarları birleşti! Dostluk maçında skandal olay...

Beşiktaş , Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için dostluk maçlarına devam ediyor. Giresunspor karşısında da galibiyet alan siyah-beyazlılarda Atiba'ya yapılan müdahale sosyal medyada tepki çekti.

TAM GİDERKEN ARKASINDAN İTTİ

Atiba Hutchinson ve Alper Uludağ arasında gerginlik yaşandı. Sakin bir şekiyle rakibiyle konuşmak isteyen Atiba'ya fiziksel güç uygulayan Alper Uludağ, neredeyse tecrübeli oyuncuyu düşürecekti. Dengesini son anda koruyan Atiba, sakinliğini koruyarak Alper ile konuşmaya devam etti.

ATIBA'YA SAHİP ÇIKTILAR

Bu olayın ardından sadece Beşiktaşlı taraftarlar değil, tüm takım taraftarları Giresunsporlu Alper Uludağ'a tepki gösterdi. Atiba'nın sakinliğine rağmen itmesini garip karşılayan taraftarlar, Alper'in Atiba'dan özür dilemesi gerektiğini savunuyor.



