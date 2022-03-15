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Atık malzeme ve çöpler Erzurumlu kadınların elinde süs eşyasına dönüştü

15.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu: - "Market önlerindeki çöpte ne varsa onları topladık ve geri dönüşüme kazandırdık. Çok güzel aksesuarlar ortaya çıktı"

Erzurum'da Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kadın kursiyerleri, atık malzeme ve çöplerden ürettikleri süs eşyalarını sergiledi.

Merkezde açılan 60 kursta eğitim gören 11 bin kadın, "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında çalışma yaptı.

Atık malzeme ve çöplerden 1000'e yakın aksesuar, süs ve giyim eşyası üreten kadınlar, ürünlerini Aşık Sümmani Kültür Merkezi'nde sergiye açtı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu, AA muhabirine, sergide yer alan ürünlerin her birinin kadınların çevreye veya doğaya verdiği değeri gösterdiğini söyledi.

Kadınların, market ve evlerin önlerindeki çöplerde biriken cam şişeleri tek tek toplayıp sanata dönüştürdüğünü ifade eden Yavilioğlu, şöyle konuştu:

"Kurslarda eğitim veren öğretmenlerimizle yaptığımız istişarelerle bu projeyi başlattık. Evlerde kullanılmayan etek, kot pantolon, nevresim takımı gibi ürünleri yeniden yaparak geri dönüşüme kazandırdık. Cam kavanoz ve kutu gibi çöpe atılmış eşyalar vardı, onlar da bilindiği üzere çevreye zarar veriyor. Bizler onları tek tek toplayıp geri dönüşüme kazandırdık. Yaklaşık 60 kursumuzda bunu uyguladık. Market önlerindeki çöpte ne varsa onları topladık ve geri dönüşüme kazandırdık. Çok güzel aksesuarlar ortaya çıktı"

Yavilioğlu, çöpe atılmak üzere olan sıfır halde 10 topun üzerinde parça kumaşı da değerlendirdiklerini belirterek, merkezde ayrıca atıklardan kütüphane de oluşturduklarını anlattı.

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