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Atık malzemeleri süs eşyasına dönüştüren kadınlar ekonomik kazanç sağlıyor

02.03.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atık malzemeleri süs eşyasına dönüştüren kadınlar ekonomik kazanç sağlıyor

Sakarya'da yığma vitray kurslarında atık cam ve porselenlerden süs eşyası üretip satışa sunan kadınlar, hem geri dönüşüme hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde kadın istihdamının artırılması ve ev ekonomisine destek olunması amacıyla açılan derslere gelen kursiyerlerin, kırık cam, porselen ve şişelerden yaptıkları eşyalar ev ve iş yerlerini süslüyor.

Merkezin Müdürü Abdulvahit Uygar, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü hedefleri doğrultusunda 2021-2022 sezonunda özellikle israfın önlenmesi amacıyla sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Vitray kursunda evlerde kullanılmayan veya eskimiş parçalardan üretim yaptıklarını aktaran Uygar, "Burada, cam parçalarının çeşitli objeler üzerinde sanatsal olarak yorumlanması, yeni bakış açısıyla ekonomiye ve hayata kazandırılması amaçlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

El sanatları eğitmeni Aylin Ekmekçioğlu da sodadan renkli parfüm şişelerine, kırık camlardan bardaklara atıkların kullanıldığını aktararak, "Tabi ki bu çalışmaların aile bütçesine de katkıları var. Kursiyerlerimiz kendilerini psikolojik olarak da çok iyi hissediyorlar. Çalıştıkça çok güzel eserler ortaya çıkarıyorlar ve çok da mutlular." dedi.

Kursiyerlerden Birsen Kayalı ise 5 aydır eğitime geldiğini belirterek, "Daha önce soda şişelerini, renkli parfüm şişelerini, kırılan bardakları ne yapacağımızı bilemiyorduk ve çöpe atıyorduk. Buraya geldiğimizde hem ufkumuz açıldı hem bilinçlendik." ifadesini kullandı.

Gülizar Dağdelen de sanatsal ürünleri yaparken aynı zamanda sosyalleştiklerine işaret ederek, hem meslek öğrendiklerini hem ev ekonomisine katkıda bulunduklarını kaydetti.

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