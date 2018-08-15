Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçına kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkacak!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan döviz sorununa Süper Lig'den tepki geldi. Atiker Konyaspor, ABD'nin tutumuna karşı tepkisini ortaya koydu.
Buna göre Atiker Konyaspor, Antalyaspor ile Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı mücadaleye, kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkacak.
Atiker Konyaspor'dan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
Atiker Konyaspor’umuz milli birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Antalyaspor maçına sol kolunda Türk Lirası Simgesiyle çıkacak.
Son dönemde ülkemiz üzerine oynanan büyük oyunlar ve operasyonlara Atiker Konyaspor’umuz kayıtsız kalmadı. Kulübümüz TFF’ye başvurarak Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında formamızın sol kolunda Türk Lirası simgesiyle ₺ çıkmak için başvuruda bulundu.
Başkanımız Hilmi Kulluk “Devletimizin ve milletimizin bekası için böylesi günlerde futbol camiasının bir araya gelerek bütünleşmesi ve dik bir duruş sergilemesi son derece önemli. Atiker Konyaspor olarak bu kıvılcımı bu şekilde başlatıyoruz ve bütün takımları da bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz” dedi.
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