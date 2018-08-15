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Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçına kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkacak!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 15.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, ABD ile yaşanan döviz sorununa tepki gösterdi. Atiker Konyaspor, Antalyaspor ile Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları maça, formasında Türk Lirası simgesiyle çıkacak.

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçına kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkacak!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan döviz sorununa Süper Lig'den tepki geldi. Atiker Konyaspor, ABD'nin tutumuna karşı tepkisini ortaya koydu.

Buna göre Atiker Konyaspor, Antalyaspor ile Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı mücadaleye, kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkacak.

Atiker Konyaspor'dan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Atiker Konyaspor’umuz milli birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Antalyaspor maçına sol kolunda Türk Lirası Simgesiyle çıkacak.

Son dönemde ülkemiz üzerine oynanan büyük oyunlar ve operasyonlara Atiker Konyaspor’umuz kayıtsız kalmadı. Kulübümüz TFF’ye başvurarak Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında formamızın sol kolunda Türk Lirası simgesiyle ₺ çıkmak için başvuruda bulundu.

Başkanımız Hilmi Kulluk “Devletimizin ve milletimizin bekası için böylesi günlerde futbol camiasının bir araya gelerek bütünleşmesi ve dik bir duruş sergilemesi son derece önemli. Atiker Konyaspor olarak bu kıvılcımı bu şekilde başlatıyoruz ve bütün takımları da bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor türk lirası forma

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ya bırakın Allah aşkına... Sen futbolcu alacaklarını TL ile ödeyeceğim yapabildiğin gün gel karşımıza... Gerisi reklam kokan hareket... Göz boyaması
@inqontrol veto dilinde konuşan ne çok geri zekalı var ülkemizde böyle yazmakla bişey yaptım sanıyorsun .
forma TL, alacaklar dolar euro, primler dolar euro. Şaka mısınız
şarlatanlık böyle bir şey.... topçularının sözleşmesini tl yap tl...
Yalakalık.
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