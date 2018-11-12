Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, 12. hafta sonunda sürpriz bir karar alarak teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yeşil-Beyazlı ekipte yeni teknik adam kim olacak diye tartışmaları yaşanırken, yönetim kurulu takımı eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'a emanet etme kararı aldı.

Bilindiği üzere 2016-2017 sezonunda Atiker Konyaspor'a tarihinin en başarılı dönemini yaşatan deneyimli çalıştırıcı, ardından görevinden ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

1-2 GÜN İÇİNDE BİTİYOR

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık seçimi sonrası görevinden ayrılan Kocaman, bir süre dinlenmeye çekilmişti. Konyaspor camiası, taraftarı ve futbolcularınınçok sevdiği Aykut Kocaman, 1-2 gün içerisinde Konya'ya gelerek eski takımıyla yeni sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Konyaspor kulübü ikinci başkanı Selçuk Aksoy, geçtiğimiz hafta Aykut Kocaman'la bir görüşme gerçekleştirmiş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

(Fanatik)

