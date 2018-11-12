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Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 12.11.2018 19:37 | Son Güncelleme

Sürpriz bir şekilde teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevine son veren Atiker Konyaspor'da rota eski hoca Aykut Kocaman. Teknik direktörlük koltuğunu Aykut Kocaman'a emanet etme kararı alan Atiker Konyaspor'un imzaları 1-2 gün içinde atması bekleniyor.

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, 12. hafta sonunda sürpriz bir karar alarak teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yeşil-Beyazlı ekipte yeni teknik adam kim olacak diye tartışmaları yaşanırken, yönetim kurulu takımı eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'a emanet etme kararı aldı.

Bilindiği üzere 2016-2017 sezonunda Atiker Konyaspor'a tarihinin en başarılı dönemini yaşatan deneyimli çalıştırıcı, ardından görevinden ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

1-2 GÜN İÇİNDE BİTİYOR

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık seçimi sonrası görevinden ayrılan Kocaman, bir süre dinlenmeye çekilmişti. Konyaspor camiası, taraftarı ve futbolcularınınçok sevdiği Aykut Kocaman, 1-2 gün içerisinde Konya'ya gelerek eski takımıyla yeni sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Konyaspor kulübü ikinci başkanı Selçuk Aksoy, geçtiğimiz hafta Aykut Kocaman'la bir görüşme gerçekleştirmiş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

(Fanatik)

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