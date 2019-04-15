SPOR

Atiker Konyaspor'da Petar Filipovic sezonu kapattı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 15.04.2019 17:31 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor’un Hırvat stoperi Petar Filipovic’in sol diz dış menisküsünde yırtılma olduğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

Atiker Konyaspor'da Petar Filipovic sezonu kapattı

Atiker Konyaspor'un defans oyuncusu Petar Filipovic'in sezonu kapattığı belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Petar Filipovic dizinden ameliyat olacak. Daha önce sol diz dış menüsküsü yırtılan Filipovic sakatlığıyla ilgili cerrahi müdahaleyi sezon sonunda yaptırmayı planlıyordu. Ancak futbolcumuz antrenmanlarda zorlanmaya başlayınca kendi isteği doğrultusunda en kısa sürede ameliyat olmaya karar verdi. Dizinin zorlanmaya bağlı olarak daha fazla yıpranmaması için daha önce ameliyat olduğu doktora gidecek olan Petar Filipovic'in önümüzdeki günlerde Almanya'da operasyonu gerçekleşecek" ifadeleri yer aldı.

Daha öncede yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 yıl boyunca sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 12 maçta forma giyerek 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

PARTNERRus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup...Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup...
Konyaspor'un 10 maçlık hasretiKonyaspor'un 10 maçlık hasreti
Kocaman'ın favorisi BaşakşehirKocaman'ın favorisi Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Petar Filipovic

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

F.Bahçe'ye şike göndermesi!

F.Bahçe'ye şike göndermesi!

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

Necati Ateş'ten Fenerbahçe'ye olay sözler

Necati Ateş'ten Fenerbahçe'ye olay sözler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş sözleri

Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş sözleri

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Aykut Kocaman şahit oldu

Aykut Kocaman şahit oldu

Maç saatine isyan etti

Maç saatine isyan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atiker Konyaspor'da Petar Filipovic sezonu kapattı

Konyaspor'a Filipovic şoku

Atiker Konyaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Konyaspor'un 10 maçlık hasreti

Aykut Kocaman: Başakşehir ciddi avantaja sahip

Kocaman'ın favorisi Başakşehir

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman oyunu İstanbul'da kullandı

Aykut Kocaman oyunu İstanbul'da kullandı

Konyaspor'da Fofana ve Traore takımla çalıştı

Fofana ve Traore takımla çalıştı

Aykut Kocaman: Hakikaten sakatlıklar başımızı çok ağrıttı

Aykut Kocaman'dan sakatlık açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.