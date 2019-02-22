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Atiker Konyaspor'da Yatabare sakatlandı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 22.02.2019 15:44 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, futbolcusu Yatabare’nin sakatlandığını açıkladı.

Atiker Konyaspor'da Yatabare sakatlandı

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında konuk edeceği Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Yatabare'nin son antrenmanda bir pozisyonda ayağının kayması sonucu, yaşadığı sakatlığın ardından yapılan tetkiklerde diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.
Başarılı forvetin Kayserispor maçında forma giyemeyeceği öğrenilirken Adis Jahovic’in de cezalı olması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman’ın hangi oyuncuya görev vereceği merak konusu oldu. (iHA)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor yatabare

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