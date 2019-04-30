SPOR

Atiker Konyasporlu futbolcu Petar Filipovic ameliyat oldu

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 30.04.2019 14:44 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın güvendiği isimlerin başında gelen stoper Petar Filipovic'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Atiker Konyasporlu futbolcu Petar Filipovic ameliyat oldu

Atiker Konyaspor'un açıklaması şöyle:

Oyuncumuz Petar Filipovic'e dün Almanya'nın Augsburg şehrinde ameliyat oldu.

Dr. Ulrich Boenisch daha önce Filipovic'in sol diz ön çapraz bağ tamirini yapmıştı. Aynı doktor tarafından futbolcumuza dün başarılı bir operasyonla menisküs tamiri gerçekleştirildi.


PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
Konyaspor'dan Alanyaspor'a destekKonyaspor'dan Alanyaspor'a destek
G.Saray maçı sonrası flaş Abdullah Avcı yorumuG.Saray maçı sonrası flaş Abdullah Avcı yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor aykut kocaman Petar Filipovic

En Çok Okunan Haberler

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

G.Saray maçı sonrası flaş Abdullah Avcı yorumu

G.Saray maçı sonrası flaş Abdullah Avcı yorumu

Konyaspor'dan şok G.Saray paylaşımı

Konyaspor'dan şok G.Saray paylaşımı

Galatasaray taraftarını kahreden tablo!

Galatasaray taraftarını kahreden tablo!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Aykut Kocaman'dan G.Saray'a mesaj

Aykut Kocaman'dan G.Saray'a mesaj

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kocaman'ın favorisi Başakşehir

Kocaman'ın favorisi Başakşehir

Aykut Kocaman oyunu İstanbul'da kullandı

Aykut Kocaman oyunu İstanbul'da kullandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atiker Konyasporlu futbolcu Petar Filipovic ameliyat oldu

Petar Filipovic ameliyat oldu

Atiker Konyaspor'dan Alanyaspor'a destek

Konyaspor'dan Alanyaspor'a destek

Mehmet Demirkol'dan Abdullah Avcı yorumu: Hoca bugün çok rahat uyur

G.Saray maçı sonrası flaş Abdullah Avcı yorumu

Atiker Konyaspor'dan şok Galatasaray paylaşımı

Konyaspor'dan şok G.Saray paylaşımı

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: Hakem hatasına tahammülümüz yok

Konyaspor'dan hakem açıklaması

Aykut Kocaman'dan Galatasaray açıklaması

Aykut Kocaman'dan G.Saray'a mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.