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Atılay Canel: Bana göre maçın hakkı beraberlikti

29.08.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş mağlubiyetini değerlendiren Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyun gitti geldi ama bana göre maçın hakkı beraberlikti. Son vuruşlarda biraz daha çabuk ve isabetli paslar olsaydı farklı sonuçla ayrılabilirdik" dedi.

Atılay Canel: Bana göre maçın hakkı beraberlikti

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Buraya gelirken nasıl hareket edeceğimizi planlayarak geldik. Karşımızdaki takım geçen senenin hakkıyla şampiyon olan takım. Kendi oyun felsefemizi ortaya koyduk. Şanslarımızı iyi değerlendirseydik ilk yarı oyun şekli farklı olabilirdi. 30. dakikada Biglia’nın sakatlanması ve akabinde golü yedik. Oyun gitti geldi ama bana göre maçın hakkı beraberlikti. Son vuruşlarda biraz daha çabuk ve isabetli paslar olsaydı farklı sonuçla ayrılabilirdik. Beşiktaş 10 kişi kalınca kapandı ama biz geçişlerde paslarımızı daha çabuk oynasaydık şekil daha farklı olurdu" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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