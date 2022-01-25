Atilla Saral kar nedeniyle 8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı

Sihirli Annem'in güzel oyuncusu İnci Türkay ile Londra'da yaşayan Atilla Saral, İstanbul'da mahsur kaldı. Londra'ya gitmek için uçağa binen Atilla Saral, Türkiye'yi etkisi altına alann kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Uçağın içinde sekiz buçuk saat kalan Atilla Saral, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Saral, uçağından içinden yapılan çalışmaları yayınlayıp, "Büyük fırtına sekiz buçuk saat uçakta mahsur kaldık. Hâlâ beklemedeyiz. Çok zor çok" diye yazdı.

PANDEMİDE DE SORUN YAŞAMIŞTI

Bir döneme damga vuran model ve oyuncu Saral, daha önce de koronavirüs nedeniyle hem İngiltere hem de Türkiye'de mahsur kalmıştı. Saral, pandeminin başladığı mart ayında uçuşlar durdurulduğu için İngiltere'de bulunan eşi İnci Türkay'ın yanına gidememiş, Çanakkale'deki evinde yalnız başına kalmıştı.





