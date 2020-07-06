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Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon gelecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 06.07.2020 18:01 | Son Güncelleme

Netflix’in ilgiyle izlenen Türk yapımı dizisi Atiye için yeni sezon heyecanı giderek artmaya başladı. Yayınlanan ilk sezonun ardından Netflix izleyicileri “Atiye yeni sezon gelecek mi?” sorusunu sormaya başladı. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür gibi önemli isimlerin yer aldığı Atiye dizisi çok yakında Netflix’te izleyicilerle buluşacak. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor?

Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon gelecek mi?

Yayınlanan ilk sezonla büyük beğeni kazanan ve uzun süre gündemden düşmeyen Atiye dizisi için yeni sezon beklentileri devam ediyor. Göbeklitepe’yi içine alan konusuyla büyük ilgi uyandıran ve yepyeni bir maceranın kapılarını aralayan Atiye dizisi, ünlü oyuncuları ve dikkat çekici sahneleriyle bir hayli popüler oldu. Dizinin fanları “Atiye yeni sezon ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı.

Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusu uzun süredir sosyal medyanın gündeminde. Farklı konusu, mistik olayları ele alışı ve başarılı oyuncularıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Atiye dizisi, bir solukta izlenen diziler arasında yerini almıştı. Yayınlanan ve beğeniyle izlenen ilk sezonun ardından “Atiye 2. sezon gelecek mi?” soruları sorulmaya başlamıştı. Yetkililerden alınan duyumlara göre Atiye 2. sezon çekimleri tamamlandı ve çok yakında ekranlara gelecek. Aynı zamanda Atiye 3. sezon için de anlaşmaların yapıldığı konuşuluyor. “Atiye 2. sezon ne zaman?” sorusuna henüz net bir yanıt verilmemiş olsa da dizinin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Atiye 2. sezon fragman yayınlandığında seyircilerin kafasındaki pek çok soru işareti de ortadan kalkacak.

Atiye dizisi konusu

Atiye dizisi konusu itibariyle oldukça mistik olayları ele alıyor. Atiye konusu ve farklı bir macerayı anlatış biçimiyle bir hayli ilgi gördü. Göbeklitepe’ye uzanan bir yolculuğunda anlatıldığı dizinin ana karakteri; İstanbullu bir ressam olan Atiye’dir. Dizide Atiye’nin geçmişteki bağları ve sırları; onu Göbeklitepe’deki arkeolojik alanının keşfine doğru bir maceraya sürüklüyor.

Atiye oyuncuları

Atiye dizisi oyuncuları arasında Aşk-ı Memnu ve Fatmagül’ün Suçu Ne dizileriyle büyük bir şöhrete kavuşan Beren Saat ile Fi dizisi ve Muhteşem Yüzyıl dizisiyle önemli bir başarı elde eden Mehmet Günsür bulunuyor. Atiye oyuncuları arasında Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Cezmi Baskın ve Fatih Al gibi ekranların sevilen ve başarılı isimleri de yer alıyor.

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