Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon gelecek mi?

Yayınlanan ilk sezonla büyük beğeni kazanan ve uzun süre gündemden düşmeyen Atiye dizisi için yeni sezon beklentileri devam ediyor. Göbeklitepe’yi içine alan konusuyla büyük ilgi uyandıran ve yepyeni bir maceranın kapılarını aralayan Atiye dizisi, ünlü oyuncuları ve dikkat çekici sahneleriyle bir hayli popüler oldu. Dizinin fanları “Atiye yeni sezon ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı.

Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

“Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusu uzun süredir sosyal medyanın gündeminde. Farklı konusu, mistik olayları ele alışı ve başarılı oyuncularıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Atiye dizisi, bir solukta izlenen diziler arasında yerini almıştı. Yayınlanan ve beğeniyle izlenen ilk sezonun ardından “Atiye 2. sezon gelecek mi?” soruları sorulmaya başlamıştı. Yetkililerden alınan duyumlara göre Atiye 2. sezon çekimleri tamamlandı ve çok yakında ekranlara gelecek. Aynı zamanda Atiye 3. sezon için de anlaşmaların yapıldığı konuşuluyor. “Atiye 2. sezon ne zaman?” sorusuna henüz net bir yanıt verilmemiş olsa da dizinin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Atiye 2. sezon fragman yayınlandığında seyircilerin kafasındaki pek çok soru işareti de ortadan kalkacak.