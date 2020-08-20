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Atiye 2. sezondan ilk kareler paylaşıldı

DİZİ HABERLERİ  | 20.08.2020 13:34 | Son Güncelleme

Netflix, ikinci sezonu merakla beklenen orijinal dizisi Atiye’nin 2. sezonundan ilk kareleri paylaştı. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrolünde olduğu Atiye yeni sezon için geri sayım başladı.

Atiye 2. sezondan ilk kareler paylaşıldı

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi, Civan Canova, Hazal Türesan ve Meral Çetinkaya gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı Atiye'nin 2. sezonu 10 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.

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ATİYE 2. SEZONUN KONUSU

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Tüm gerçekleriyle yüzleşip, kendini kabul etmeyi öğrenen Atiye; istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gördükten sonra, ölen kardeşi Cansu’yu geri istemiştir. Göbeklitepe’deki boyut kapısından geçerek, kardeşinin hayatta olduğu bir olasılığa gider. Ancak bu olasılıkta hiç bir şey, alıştığı ve bildiği gibi değildir. Tanıdığı kimse Atiye’yi tanımamaktadır. Çünkü kardeşinin hala sağ olduğu bu yerde, Atiye ve hatta geldiği kapı olan Göbeklitepe hiç var olmamıştır…

Daha önce kendi yoluna yürüyen Atiye, bu kez başkaları ve toplum için hareket etmeyi öğreniyor. Bu seferki, onun kahramanlığının aşka ve insanlığa adanma hikayesi…

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