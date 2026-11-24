Son dönemde estetik operasyonlarla gündeme gelen Oscar'lı yıldız Jennifer Lawrence, ekrandaki en kötü öpüşme sahnesi deneyimini anlattı.

Programda sunucu, Lawrence'tan Liam Hemsworth, Bradley Cooper, Josh Hutcherson, Chris Pratt ve Timothee Chalamet gibi oyuncularla olan öpüşme sahnelerini en iyiden en kötüye doğru sıralamasını istedi.

CHRIS PRATT SIRALAMANIN EN SONUNDA

Esprili bir şekilde, "Hepsi çok harikaydı" diyen oyuncu, "En iyiden en kötüye doğru sıralamak gerekirse, en iyisi Josh'tu. Sonra Hemsworth, Cooper, Chalamet, Pratt geliyor" ifadesini kullandı.



Lawrence, 2016'da Chris Pratt ile birlikte rol aldığı bilim kurgu-romantik film 'Uzay Yolcuları'nda (Passengers) öpüşme sahnesi çekmişti.

Ünlü oyuncu, 'Açlık Oyunları'nda da Josh Hutcherson ile birçok kez öpüşmüştü. Ancak film serisinde bir tek Hutcherson ile öpüşmemiş, Liam Hemsworth'le de öpüşme sahnesi çekmişti.