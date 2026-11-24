Televizyon dünyasında yaşanan ekonomik kriz, dizi sektörünü de derinden etkilemeye devam ediyor. Reklam gelirlerindeki düşüş ve artan yapım maliyetleri nedeniyle yapım şirketleri ve kanallar zor bir süreçten geçerken, yeni projelerden mevcut dizilerin çekim takvimlerine kadar pek çok alanda değişikliğe gidiliyor.

Reytingleri yüksek yapımların bile maliyetlerini karşılamakta zorlandığı sektörde, oyunculara da kazançlarında indirim yapılması teklif ediliyor. Bazı oyuncular bu teklifi kabul etse de bazı oyuncular bu duruma razı değil.

"Altı Üstü İstanbul" dizisinde rol alan İlker Aksum indirim konusunda geri adım atmıyor.

İlker Aksum, “İndirim yapar mısınız?” sorusuna “%0,01 bile indirim yok, ben kabul etmiyorum. Bazen 15-16 saat mesailer sürüyor. Bu dizi süreleri olduğu sürece bu ücretler dönecek" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncuyu eleştirenler olduğu kadar destek olanlar da sosyal medyada yer aldı.