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  4. Atiye'deki sevişme sahnesine Beren Saat'ten ilk yorum

Atiye'deki sevişme sahnesine Beren Saat'ten ilk yorum

DİZİ HABERLERİ  | 29.12.2019 08:35 | Son Güncelleme

Atiye dizisi yayınlanır yayınlanmaz Beren Saat'in rol arkadaşı Metin Akdülger'le sevişme sahnesi olay oldu. Beren Saat ise diziyle değil yalnızca bu sahneyle anılmakla ilgili ilk tepkisini ortaya koydu.

Atiye'deki sevişme sahnesine Beren Saat'ten ilk yorum

Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'nin ilk 8 bölümü yayımlandı. Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un oynadığı diziye damga vuran ise sevişme sahnesi oldu.

Hem Melisa Şenolsun'un hem de Beren Saat'in sevişme sahneleri sosyal medyada dizinin önüne geçti. Ünlü isimlerin böyle bir sahnede yer alması Netflix'e de tepkilerin gelmesine neden oldu.

Melisa Şenolsun'un 'Atiye' dizisindeki sahnesi olay oldu!Melisa Şenolsun'un 'Atiye' dizisindeki sahnesi olay oldu!

Dizinin tutmayacağı için sevişme sahneleriyle reklam yaptığı söyleyenler de oldu, bunun bir rol olduğunu söyleyenler de...

Sosyal medyayı ikiye bölen sevişme sahneleriyle ilgili Beren Saat ise Hürriyet'e verdiği röportajda şunları söyledi:

Atiye dizisine Beren Saat'in sevişme sahnesi damga vurduAtiye dizisine Beren Saat'in sevişme sahnesi damga vurdu

"Başka bir ülkede de bir sanatçının seksi bir müzik videosu çıkıyorsa diğerlerine göre daha çok izleniyor. Ama bir yandan da düşünüyorum ki ülke olarak ergenlik dönemini aşıp daha olgun bir şekilde hayatımızı yaşamaya başlamalıyız. ‘Atiye’de altı çizilecek acayip sahneler çok yok. Sanatla, tarihle, insanların kendi güçleriyle ilgili bir iş bu."

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