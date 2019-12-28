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  4. Melisa Şenolsun'un 'Atiye' dizisindeki sahnesi olay oldu!

Melisa Şenolsun'un 'Atiye' dizisindeki sahnesi olay oldu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
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'Atiye' dizisinde Beren Saat'in ardından güzel oyuncunun kardeşi 'Cansu' karakterine hayat veren Melisa Şenolsun da, sevişme sahnesiyle çok konuşuldu.

Melisa Şenolsun'un 'Atiye' dizisindeki sahnesi olay oldu!

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un rol aldığı, Netflix'in ikinci orjinal Türk dizisi 'Atiye'nin ilk sezonu izleyiciyle buluştu.

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'Atiye'nin deli dolu kardeşi 'Cansu' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Melisa Şenolsun, ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan sıkıntı duyan genç bir kadını oynuyor.

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Herkesin yardımına koşan Cansu, büyük bir hata yapıyor ve ablası Atiye'nin nişanlısıyla birlikte oluyor.

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Dizide İstanbullu bir ressamı canlandıran Beren Saat ile Metin Akdülger'in dikkat çeken sahnesinin ardından bir diğer cesur sahne Melisa Şenolsun'a ait.

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Şenolsun, başarılı oyunculuğunun yanı sıra dizideki cesur sahneleriyle de çok konuşulacağı benziyor.

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Netflix platformunda yayınlanan 'Atiye''nin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.

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23 yaşındaki güzel, geçtiğimiz haftalarda ABD'in Los Angeles şehrinde düzenlenen 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde tercih ettiği cesur kıyafetiyle adından söz ettirmişti.

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Yeşil saten bir elbise tercih eden genç oyuncu, derin dekoltesi ile sosyal medyada gündem olmuş ve takipçilerini ikiye bölmüştü.

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Şenolsun'un bazı takipçileri kıyafete hayran kalırken, bazıları da fazla açık bularak eleştirdi. Genç oyuncunun vücudundaki dövmeler de dikkat çekmişti.

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melisa şenolsun Atiye sevişme sahnesi

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