Atiye doğanın içindeki 3 katlı ahşap evini paylaştı! Gözlerden uzak yaşıyor

Geçtiğimiz haftalarda 3'ncü çocuğunu kucağına alan güzel şarkıc Atiye yeni dünyaya gelen kızı Rumi, diğer kızları Neva, Ferahfeza ve eşi Erol Sebebci ile yılbaşı için evlerinin bahçesinde çektirdikleri aile fotoğrafını paylaştı.

Atiye 2025 yılı içinde yeni yıl mesajında şunları söyledi: "Herkese selam. 2024'ü geride bırakıyoruz. Yeni bir yıl yeni bir başlangıç. Bu yıl hepimiz için daha büyük hedefler, daha derin bağlar ve daha çok sevgi getirsin. Daha çok dans, daha çok kahkaha daha çok müzik ve eğer biraz da dram lazımsa... Tamam onunlada başa çıkarız. Son olarak; kendi ışığınızı küçültmeyin hayalerinizi büyütün ve her adımda dahada güçlenin. Çünkü biz buradayız, birbirimiz için... Mutlu yıllar, hepinizi seviyorum" dedi.

Şarkıcı Atiye'nin doğanın içinde 3 katlı ahşap evi dikkat çekti. Atiye'nin evine "Ne güzel bir ev", "Ev şahane görünüyor", "Evin içini de merak ettim" yorumları geldi.

Atiye bir süre önce Emirgan'daki lüks detaylara sahip evinden ayrılmıştı ve gözlerden uzak yaşıyordu.