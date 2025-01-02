Hadise O Ses Türkiye Yılbaşı'nda "Sıfır Tolerans"ı Narin'e ithaf edince tepki çekti! Kendini böyle savundu

O Ses Türkiye'nin 2025 Yılbaşı programı, Hadise'nin duygusal anlarıyla gündeme damgasını vurdu. Şarkıcı, 'Sıfır Tolerans' adlı şarkısını, geçtiğimiz yıl cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’a ithaf etti.

Hadise, şarkıya başlamadan önce yaptığı konuşmasında duygusal bir mesaj vererek, "Bu şarkıyı Narin'lerimiz için söylüyorum. Umarım, yeni yılda böyle acı haberlerle karşılaşmayız ve Narin'lerimizi kaybetmeyiz" dedi.

Şarkının sözleri ve ithafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, "Ne alaka bu şarkı?" şeklinde yorumlar yaparak, Hadise’yi eleştirdi.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Hadise, bu eleştirilere 2. Sayfa kameralarına verdiği röportajda yanıt verdi. "Çok üzüldüm," diyerek duygularını dile getiren şarkıcı, uzun süredir konserlerinde 'Sıfır Tolerans' şarkısının akustik versiyonunu seslendirdiğini ve her defasında Narin'i anmak için minik bir konuşma yaptığını belirtti.

Ayrıca Hadise "Ben neyi nerede, ne zaman konuşacağımı çok iyi bilen bir kadınım. Anlatmak istediğim şey çok içten ve samimiydi. Neden Sıfır Tolerans? Çünkü katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans. Bu şarkı, toplumda şiddeti ve insanlık dışı davranışları kınamak için çok uygun bir seçimdi" dedi.

Hadise, 2025 yılında yeni yasaların çıkmasını umduğunu ve özellikle çocuklara yönelik şiddet konusunda daha katı yasaların uygulanmasını istediğini ifade etti.