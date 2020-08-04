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Atiye yeni sezon ne zaman gelecek? Atiye 3. sezonda Selma Ergeç sürprizi!

DİZİ HABERLERİ  | 04.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

İlk sezonu ile büyük bir ilgi gören Netflix’in yerli dizisi Atiye yeni sezon ne zaman gelecek sorularının en fazla sorulduğu dizilerden bir tanesi. Atiye 2. sezon olacak mı sorularına yanıt aranırken 3. sezon için diziden Selma Ergeç sürprizi geldi. Peki, Atiye yeni sezon ne zaman gelir? Selma Ergeç kimdir? İşte detaylar...

Atiye yeni sezon ne zaman gelecek? Atiye 3. sezonda Selma Ergeç sürprizi!

Heyecanla ve büyük bir beklentiyle izlenen Atiye dizisinin ilk sezonunun ardından 2. sezon da merakla beklenmeye başlamış ve 2. sezonun olup olmayacağı tartışılmaya başlamıştı. Pandemi nedeniyle durgunluk yaşayan dizi sektöründe Atiye dizisiyle ilgili de henüz resmi bir açıklama gelmedi. Çekimlerinin tamamlandığı bilinen Atiye dizi yeni sezon ne zaman konusunda Eylül ayı işaret ediliyor. Öte yandan koronavirüs tedbirleri eşliğinde 3. sezon için sete çıkan ekipten bir sürpriz haberi de geldi. Ünlü oyuncu Selma Ergeç, 3. sezonda Atiye dizi kadrosuna dahil oluyor.

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix izleyicileri için cevabı en fazla merak edilen sorulardan bir tanesi Atiye yeni sezon ne zaman gelecek sorusu oluyor. İlgiyle izlenen ilk sezonun ardından Netflix izleyicileri Atiye 2. sezon olacak mı sorusunu sormaya başlamıştı. Dizinin 2. sezon çekimleri tamamlandı ve yakında ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorusuna da yanıt aranıyor. Atiye 2. sezon yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da dizinin Eylül ayında Netflix’te olması bekleniyor. Netflix Atiye yeni sezon ne zaman geleceği ile ilgili henüz herhangi bir tarih vermedi.

Atiye 3. sezon için sete çıktı!

Beğeniyle izlenen ilk sezonun ardından Atiye dizisi için iki sezonluk anlaşma daha yapılmıştı. Atiye dizisi ekibi final sezonu olacak 3. sezon için sete çıktı. 3. sezon için çekimlerin başladığı Atiye dizisi setinde koronavirüs ile ilgili tüm önlemlerin alındığı belirtiliyor. 3. sezon ile alakalı olarak Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı ise henüz bilinmiyor.

Atiye 3. sezonda Selma Ergeç sürprizi!

Atiye dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak konusunda henüz bir açıklama yapmamış olsa da çekimleri devam eden 3. sezon ile ilgili güzel haberler gelmeye başladı. Sevilen ve başarılı oyuncu Selma Ergeç’in Atiye dizisinin 3. sezonunda Göbeklitepe’deki bir gizemli cam ustası olan Umut karakterini canlandıracağı duyuruldu. Selma Ergeç’in yanı sıra diziye çocuk oyuncu olan Lara Tonka da Aden karakteri ile dahil oldu. Bu iki oyuncunun Atiye ve Erhan karakterlerinin yaşadığı maceraya önemli ölçüde yön vermesi bekleniyor. Şimdi izleyicileri Atiye 2. sezon ve 3. sezon için Atiye yeni sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor.

Selma Ergeç kimdir?

Selma Ergeç’in Atiye dizisinde Umut karakterini canlandıracağının duyurulmasıyla Selma Ergeç ile ilgili araştırma yapılmaya başladı. Almanya, Hamm’da dünyaya gelen ve 1 Kasım 1978 doğumlu olan Selma Ergeç yaş olarak şu an 41 yaşında. Kariyerinde mankenlik ve oyunculuğa yer veren Selma Ergeç boy olarak ise 178 cm. Babası Adanalı bir doktor, annesi ise Alman bir hemşire olan Selma Ergeç, tıp fakültesinde eğitimi devam ederken okuldan ayrılıp ekran önündeki kariyerine başladı.

Selma Ergeç filmleri arasında Beş Vakit, Sis ve Gece, Ses, Senin Hikayen ve Kırımlı bulunuyor. Selma Ergeç dizileri arasında ise Muhteşem Yüzyıl, Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız, Asi, Kalp Ağrısı, Gönül İşleri ve Vatanım Sensin yer alıyor. Selma Ergeç eşi ise 2015 yılında evlendiği Can Öz’dür. Şimdi tüm izleyiciler Atiye’nin yeni sezonu ne zaman konusunda yapılacak açıklamaları bekliyor.

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