Atla Gel Şaban filminin konusu nedir, kimler oynuyor? Show TV'de Kemal Sunal klasikleriyle kahkaha tufanı!

Atla Gel Şaban 1984 yapımı bir Türk komedi filmi. Kadrosunda birbirinden usta oyuncuları barındıran film bu akşam yeniden ekranlarda olacak. Atla Gel Şaban filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak. Filmin Show TV yayın akışında yer almasıyla Kemal Sunal filmlerini sevenler filmin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği ile ilgili araştırmalara başladı. Peki Atla Gel Şaban filminin konusu nedir, kimler oynuyor? Film nerede çekildi? İşte cevaplar...
Ekonomik bakımdan zayıf olan Niyazi oynadığı kuponla altılıyı tutturmuş ama kuponu yatırmamıştır. Bir gün yarışlara giden Niyazi kazanan atların hepsini bilince mafya tarafından kaçırılır ve zorla tüyo vermesi istenir. Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan “Şiki Şiki Baba” şarkısını bulmalarını ister, isteği yerine getirilir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar.
Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Zihni Göktay - Halil
Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Renan Fosforoğlu - Kenan
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Nermin Denizci - Sekreter
Hayri Caner - Tüyocu Hayri
Zafer Önen - Mahalleli
Ekrem Dümer - Mahalleli
Ali Berge - Kazım'ın Adamı
Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı
Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
Selahattin Fırat - Selahattin
Nizam Ergüden - Yarışsever
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı
Ünal Gürel - Kasap
Ahmet Turgutlu - Manav
Yaşar Güner - Bakkal
Tuncer Sevi - Oduncu
Ekrem Gökkaya - Kasetçi
Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli
Atla Gel Şaban filminde at yarışı sahnelerinin çekimi Veli Efendi Hipodrumu'nda yapıldı. Film genel anlamıyla Sarıyer'in Bahçeköy mahallesinde çekilmiştir.