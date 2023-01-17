Atla Gel Şaban filminin konusu nedir, kimler oynuyor? Show TV'de Kemal Sunal klasikleriyle kahkaha tufanı!

Atla Gel Şaban 1984 yapımı bir Türk komedi filmi. Kadrosunda birbirinden usta oyuncuları barındıran film bu akşam yeniden ekranlarda olacak. Atla Gel Şaban filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak. Filmin Show TV yayın akışında yer almasıyla Kemal Sunal filmlerini sevenler filmin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği ile ilgili araştırmalara başladı. Peki Atla Gel Şaban filminin konusu nedir, kimler oynuyor? Film nerede çekildi? İşte cevaplar...

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ekonomik bakımdan zayıf olan Niyazi oynadığı kuponla altılıyı tutturmuş ama kuponu yatırmamıştır. Bir gün yarışlara giden Niyazi kazanan atların hepsini bilince mafya tarafından kaçırılır ve zorla tüyo vermesi istenir. Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan “Şiki Şiki Baba” şarkısını bulmalarını ister, isteği yerine getirilir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Niyazi

Nevra Serezli - Zehra

Dinçer Çekmez - Kazım

Turgut Özatay - Davut

Reha Yurdakul - Halim Bey

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Zihni Göktay - Halil

Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı

Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı

Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı

Renan Fosforoğlu - Kenan

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Nermin Denizci - Sekreter

Hayri Caner - Tüyocu Hayri

Zafer Önen - Mahalleli

Ekrem Dümer - Mahalleli

Ali Berge - Kazım'ın Adamı

Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı

Yavuz Şeker - Minibüs Muavini

Selahattin Fırat - Selahattin

Nizam Ergüden - Yarışsever

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı

Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı

Ünal Gürel - Kasap

Ahmet Turgutlu - Manav

Yaşar Güner - Bakkal

Tuncer Sevi - Oduncu

Ekrem Gökkaya - Kasetçi

Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Atla Gel Şaban filminde at yarışı sahnelerinin çekimi Veli Efendi Hipodrumu'nda yapıldı. Film genel anlamıyla Sarıyer'in Bahçeköy mahallesinde çekilmiştir.



