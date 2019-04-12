Atlas için 1.5 mega güncellemesi yayınlandı!

1.5 mega güncellemesi, oyuna yüzde 40 oranında daha fazla ada ekliyor. Yani oyunun toprakları epey büyüyor. Ayrıca haritanın yerleşim düzeni de baştan aşağı değişiyor. Denizlerin derinlikleri de önemli oranda değişiyor; artık derinlerde keşfedilecek çok daha fazla ve farklı şey bulunacak oyunda.

Öte yandan güncellemeyle Atlas'a yeni bir oyun modu da geliyor. Colonies isimli mod ile oyuncuların biraz daha fazla işbirliği yapması hedefleniyor. Bu modda, oyuncular ada yerleşimleri kurabiliyor. Bu yerleşimler özel izinler verilerek birlikte de kurulabiliyor. PvP mekaniği ise oyuncuların belirlediği saatlerde, özel kurallarla yapılabiliyor. Kendini biraz daha 'güvende' hissetmek isteyen Atlas oyuncuları için birebir Colonies modu.

Güncellemenin bütün ayrıntıları burada.





