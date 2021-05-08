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Atlatico Madrid ve Barcelona oynadı, Real Madrid kazandı

08.05.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'nın 35. haftasındaki kritik Atletico Madrid-Barcelona mücadelesi 0-0 sona erdi ve Real Madrid zirveyi ele geçirme şansını yakaladı.

Atlatico Madrid ve Barcelona oynadı, Real Madrid kazandı

İspanya La Liga'nın 35. haftasında zirvedeki dengeleri tamamen değiştirebilecek maçta Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve iki takım 0-0'lık sonucun ardından sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İki takımın da 7'şer kez kaleyi bulduğu mücadelede kaleciler Jan Oblak ile Ter Stegen, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. Barcelona maçın genelinde oyunun kontrolünü elinde tutsa da pozisyon üretmekte sorun yaşadı ve Atletico da hızlı hücumlar sonrasında bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından lider Atletico Madrid, puanını 77 yaptı ve zirvede yer aldı. Son 3 haftada 5 puan kaybeden Barcelona ise 75 puanla takibe devam etti. 9 Mayıs Pazar günü Sevilla ile karşılaşacak olan 74 puanlı Real Madrid, kazanması durumunda ikili averajda Atletico Madrid'in önünde olduğu için liderliğe yerleşecek.

La Liga'nın 36. haftasında Barcelona deplasmanda Levante ile karşılaşacakken, Atletico Madrid evinde Real Sociedad'ı konuk edecek.

LA LIGA'DA KALAN MAÇLAR

ATLETICO MADRID - 77

Sociedad
Osasuna
Valladolid (D)

BARCELONA - 75

Levante (D)
Celta Vigo
Eibar (D)

REAL MADRID - 74 (1 maçı eksik)

Sevilla
Granada (D)
Bilbao (D)
Villarreal

SEVILLA - 70 (1 maçı eksik)

Real Madrid (D)
Valencia
Villarreal (D)
Alaves

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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