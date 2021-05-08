Atlatico Madrid ve Barcelona oynadı, Real Madrid kazandı

İspanya La Liga'nın 35. haftasında zirvedeki dengeleri tamamen değiştirebilecek maçta Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve iki takım 0-0'lık sonucun ardından sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İki takımın da 7'şer kez kaleyi bulduğu mücadelede kaleciler Jan Oblak ile Ter Stegen, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. Barcelona maçın genelinde oyunun kontrolünü elinde tutsa da pozisyon üretmekte sorun yaşadı ve Atletico da hızlı hücumlar sonrasında bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından lider Atletico Madrid, puanını 77 yaptı ve zirvede yer aldı. Son 3 haftada 5 puan kaybeden Barcelona ise 75 puanla takibe devam etti. 9 Mayıs Pazar günü Sevilla ile karşılaşacak olan 74 puanlı Real Madrid, kazanması durumunda ikili averajda Atletico Madrid'in önünde olduğu için liderliğe yerleşecek.

La Liga'nın 36. haftasında Barcelona deplasmanda Levante ile karşılaşacakken, Atletico Madrid evinde Real Sociedad'ı konuk edecek.