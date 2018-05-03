Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Atletico Madrid - Arsenal maçı şifresiz canlı izle)

Atletico Madrid - Arsenal maçı ve Salzburg - Marsilya maçı ile Avrupa Ligi'nde finale kalacak takımlar belli olacak. Futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak iki maça çevrildi. 16 Mayıs'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline hangi takımlar kalacak. Kupa-2'nin "erken final"i olarak nitelenen mücadelenin ilk maçında, 80 dakika 10 kişi oynayan Atletico Madrid, rakibiyle 1-1 berabere kalarak evine avantajlı dönmüştü. Bu akşam oynanacak Atletico Madrid - Arsenal maçını haberimizde canlı yayın linkinden izleyebilirsiniz. Peki Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid, 1-1'in rövanşında İngiliz devi Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan Gianluca Rocchi düdük çalacak. Rocchi'nin yardımcılıklarını; Elenito Di Liberatore ve Mauro Tonolini yapacak. Wanda metropolitano Stadı'nda bu akşam oynanacak mücadele saat 22.05'te başlayacak ve TRTSpor ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki linkten online izleyebilirsiniz.