Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler

Atletico Madrid'in sahası olan Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 60 bin 739 kişi izlerken, bunun kadınlar futbol maçlarında dünya rekoru olduğu açıklandı.

Atletico Madrid Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, futbolda kulüpler arasında oynanan kadınlar maçında 99 yıl aradan sonra izleyici rekorunun Wanda Metropolitano Stadı'nda kırıldığı bildirildi.

DAHA ÖNCEKİ REKOR 53 BİN KİŞİYDİ

Taraftarlara teşekkür edilen açıklamada, bundan önceki izleyici rekorunun 53 bin kişiyle İngiltere'de 1920 yılında Goodison Park Stadı'nda Dick Kerr'e Ladies ve Helen's Ladies kadın takımları arasında oynanan maça ait olduğu hatırlatıldı. Kadınlar futbolunda geçen yıl Meksika Kadınlar Ligi finalinde oynanan Monterrey-Tigres maçını 51 bin 211 kişi izlemişti.

Öte yandan İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nin 24. haftasında oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Barcelona, lider Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 16 takımın mücadele ettiği kadınlar liginde Atletico Madrid 66 puanla lider, Barcelona ise 63 puanla 2. sırada yer alıyor.

