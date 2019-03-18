Mynet Trend

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 18.03.2019 08:18 | Son Güncelleme

İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan maçta izleyici rekoru kırıldı. 60 bin 739 kişi izlerken, bunun kadınlar futbol maçlarında dünya rekoru olduğu açıklandı.

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler

Atletico Madrid'in sahası olan Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 60 bin 739 kişi izlerken, bunun kadınlar futbol maçlarında dünya rekoru olduğu açıklandı.

Atletico Madrid Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, futbolda kulüpler arasında oynanan kadınlar maçında 99 yıl aradan sonra izleyici rekorunun Wanda Metropolitano Stadı'nda kırıldığı bildirildi.

Rekor

DAHA ÖNCEKİ REKOR 53 BİN KİŞİYDİ
Taraftarlara teşekkür edilen açıklamada, bundan önceki izleyici rekorunun 53 bin kişiyle İngiltere'de 1920 yılında Goodison Park Stadı'nda Dick Kerr'e Ladies ve Helen's Ladies kadın takımları arasında oynanan maça ait olduğu hatırlatıldı. Kadınlar futbolunda geçen yıl Meksika Kadınlar Ligi finalinde oynanan Monterrey-Tigres maçını 51 bin 211 kişi izlemişti.

Öte yandan İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nin 24. haftasında oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Barcelona, lider Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 16 takımın mücadele ettiği kadınlar liginde Atletico Madrid 66 puanla lider, Barcelona ise 63 puanla 2. sırada yer alıyor.

Futbol aşığı 'Altın Nine'Futbol aşığı 'Altın Nine'
Dev derbide inanılmaz olaylarDev derbide inanılmaz olaylar
'Altın Nine'nin futbol aşkı'Altın Nine'nin futbol aşkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atletico Madrid Barcelona İspanya Kadınlar Futbol Ligi

En Çok Okunan Trend Haberler

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

Onur Büyüktopçu'dan şantaj açıklaması!

Onur Büyüktopçu'dan şantaj açıklaması!

Çalıların arasından çıktı! Tam 6 tane

Çalıların arasından çıktı! Tam 6 tane

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Onazi gönüllerde taht kurdu

Onazi gönüllerde taht kurdu

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Fenerbahçe'de Alex heyecanı

Fenerbahçe'de Alex heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'VAR' önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'VAR' önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Panathinaikos - Olympiakos derbisi tatil edildi

Dev derbide inanılmaz olaylar

'Altın Nine'nin futbol aşkı

'Altın Nine'nin futbol aşkı

Güneyspor - Çamlıhemşin Belediyespor maçında olay

Futbolcu, kulüp başkanını böyle yere serdi!

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nikahına davet etti

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Mbaye Diagne'den Alex Iwobi'ye küfürlü tepki

Diagne'den olay paylaşım! Küfürlü tepki...

Bursa'da maç sırasında sahaya at girdi

Sahaya at girdi, ortalık karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.