Atletico Madrid - Manchester United Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Salı 22:00 Manchester United

Atletico Madrid ile Manchester United, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Riyadh Air Metropolitano'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Bu maç, hem Atletico Madrid hem de Manchester United için belirleyici bir karşılaşma olacak. İki takımın da Avrupa'daki hedeflerini belirlemede önemi büyük.

Lig Durumu Atletico Madrid 2. İspanya La Liga O 8 G 6 B 1 M 1 P 19 18 Attığı Gol 8 Yediği Gol +10 Averaj Manchester United 13. İngiltere Premier Ligi O 6 G 1 B 3 M 2 P 6 9 Attığı Gol 9 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) Atletico Madrid 18 / 8 Manchester United 9 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı AM Atletico Madrid İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 1 / 0 Gol 10 – 3 MU Manchester United Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 2 / 1 Gol 3 – 5

Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 19 puanla 2. sırada.

Manchester United (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 6 puanla 13. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Atletico Madrid G G G G M tüm kulvarlar Deportivo Alaves 1-2 Atletico Madrid İspanya La Liga G

Atletico Madrid 2-1 Real Madrid İspanya La Liga G

Atletico Madrid 4-0 Osasuna İspanya La Liga G

Real Sociedad 0-3 Atletico Madrid İspanya La Liga G

Liverpool 2-1 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi M Manchester United B B M B G tüm kulvarlar Manchester United 1-1 Tottenham Hotspur İngiltere Premier Ligi B

Fulham 1-1 Manchester United İngiltere Premier Ligi B

Manchester United 2-3 Brighton & Hove Albion İngiltere Lig Kupası M

Manchester United 0-1 Manchester City İngiltere Premier Ligi M

Manchester United 4-0 Sabah Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Atletico Madrid, son 4 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form grafiği sergiliyor. Manchester United ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu durum, takımın morale ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular Atletico Madrid 2 eksik Rodrigo Mendoza Obed Vargas Manchester United 6 eksik Manuel Ugarte Patrick Dorgu Benjamin Sesko Noussair Mazraoui

Atletico Madrid kadrosunda Rodrigo Mendoza (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Obed Vargas (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Manchester United kadrosunda Manuel Ugarte (Sakat - Diz Sakatlığı), Patrick Dorgu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Benjamin Sesko (Sakat - Bacağından Sakat) ve Noussair Mazraoui (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Alex Baena Atletico Madrid 4 Gol 2 Asist Jonathan David Atletico Madrid 3 Gol 2 Asist Alex Grimaldo Atletico Madrid 3 Gol 1 Asist Giuliano Simeone Atletico Madrid 2 Gol 2 Asist Bruno Fernandes Manchester United 3 Gol 1 Asist Matheus Cunha Manchester United 1 Gol 2 Asist Bryan Mbeumo Manchester United 3 Gol 0 Asist Luke Shaw Manchester United 0 Gol 1 Asist

Atletico Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alex Baena, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Jonathan David. Manchester United kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Bruno Fernandes, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Matheus Cunha.

İkili Rekabet 2 Atletico Madrid 1 Beraberlik 1 Manchester United Manchester United 2-1 Atletico Madrid Rusya Superleague

Manchester United 0-1 Atletico Madrid Hazırlık Karşılaşmaları

Manchester United 0-1 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid 1-1 Manchester United Şampiyonlar Ligi

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Atletico Madrid 2, Manchester United 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Atletico Madrid 4, Manchester United 3 gol attı.