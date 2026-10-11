Atletico Madrid - Manchester United Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Atletico Madrid ile Manchester United, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Riyadh Air Metropolitano'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Bu maç, hem Atletico Madrid hem de Manchester United için belirleyici bir karşılaşma olacak. İki takımın da Avrupa'daki hedeflerini belirlemede önemi büyük.
Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 19 puanla 2. sırada.
Manchester United (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 6 puanla 13. sırada.
Atletico Madrid, son 4 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form grafiği sergiliyor. Manchester United ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu durum, takımın morale ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
Atletico Madrid kadrosunda Rodrigo Mendoza (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Obed Vargas (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Manchester United kadrosunda Manuel Ugarte (Sakat - Diz Sakatlığı), Patrick Dorgu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Benjamin Sesko (Sakat - Bacağından Sakat) ve Noussair Mazraoui (Sakat) yer almıyor.
Atletico Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alex Baena, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Jonathan David. Manchester United kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Bruno Fernandes, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Matheus Cunha.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Atletico Madrid 2, Manchester United 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Atletico Madrid 4, Manchester United 3 gol attı.
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