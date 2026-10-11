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Atletico Madrid - Manchester United Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Atletico Madrid, Manchester United'ı 13 Ekim 2026'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ağırlıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Atletico Madrid - Manchester United Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid
Salı 22:00
13.10.2026
Manchester United
Stadyum: Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid ile Manchester United, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Riyadh Air Metropolitano'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Bu maç, hem Atletico Madrid hem de Manchester United için belirleyici bir karşılaşma olacak. İki takımın da Avrupa'daki hedeflerini belirlemede önemi büyük.

Lig Durumu

Atletico Madrid

2. İspanya La Liga
O
8
G
6
B
1
M
1
P
19
18
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+10
Averaj

Manchester United

13. İngiltere Premier Ligi
O
6
G
1
B
3
M
2
P
6
9
Attığı Gol
9
Yediği Gol
0
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Atletico Madrid 18 / 8
Manchester United 9 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

Atletico Madrid İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 1 / 0
Gol
10 – 3
Manchester United Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 2 / 1
Gol
3 – 5

Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 19 puanla 2. sırada.

Manchester United (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 6 puanla 13. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Atletico Madrid G G G G M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Deportivo Alaves 1-2 Atletico Madrid İspanya La Liga G
  • 20.09.2026 Atletico Madrid 2-1 Real Madrid İspanya La Liga G
  • 16.09.2026 Atletico Madrid 4-0 Osasuna İspanya La Liga G
  • 13.09.2026 Real Sociedad 0-3 Atletico Madrid İspanya La Liga G
  • 09.09.2026 Liverpool 2-1 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi M
Manchester United B B M B G

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Manchester United 1-1 Tottenham Hotspur İngiltere Premier Ligi B
  • 20.09.2026 Fulham 1-1 Manchester United İngiltere Premier Ligi B
  • 16.09.2026 Manchester United 2-3 Brighton & Hove Albion İngiltere Lig Kupası M
  • 13.09.2026 Manchester United 0-1 Manchester City İngiltere Premier Ligi M
  • 10.09.2026 Manchester United 4-0 Sabah Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Atletico Madrid, son 4 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form grafiği sergiliyor. Manchester United ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu durum, takımın morale ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Atletico Madrid

2 eksik
Rodrigo Mendoza Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Obed Vargas Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Manchester United

6 eksik
Manuel Ugarte Sakat Diz Sakatlığı
Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Patrick Dorgu Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Benjamin Sesko Sakat Bacağından Sakat
Noussair Mazraoui Sakat
Sakat Sırtından Sakat

Atletico Madrid kadrosunda Rodrigo Mendoza (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Obed Vargas (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Manchester United kadrosunda Manuel Ugarte (Sakat - Diz Sakatlığı), Patrick Dorgu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Benjamin Sesko (Sakat - Bacağından Sakat) ve Noussair Mazraoui (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Alex Baena Atletico Madrid 4 Gol 2 Asist
Jonathan David Jonathan David Atletico Madrid 3 Gol 2 Asist
Alex Grimaldo Atletico Madrid 3 Gol 1 Asist
Giuliano Simeone Giuliano Simeone Atletico Madrid 2 Gol 2 Asist
Bruno Fernandes Bruno Fernandes Manchester United 3 Gol 1 Asist
Matheus Cunha Matheus Cunha Manchester United 1 Gol 2 Asist
Bryan Mbeumo Manchester United 3 Gol 0 Asist
Luke Shaw Manchester United 0 Gol 1 Asist

Atletico Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alex Baena, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Jonathan David. Manchester United kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Bruno Fernandes, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Matheus Cunha.

İkili Rekabet
2 Atletico Madrid
1 Beraberlik
1 Manchester United
  • 01.08.2026 Manchester United 2-1 Atletico Madrid Rusya Superleague
  • 30.07.2022 Manchester United 0-1 Atletico Madrid Hazırlık Karşılaşmaları
  • 15.03.2022 Manchester United 0-1 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi
  • 23.02.2022 Atletico Madrid 1-1 Manchester United Şampiyonlar Ligi

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Atletico Madrid 2, Manchester United 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Atletico Madrid 4, Manchester United 3 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Atletico Madrid - Manchester United maçı ne zaman?

Atletico Madrid - Manchester United maçı 13 Ekim 2026'da oynanacak.

Atletico Madrid - Manchester United maçı saat kaçta?

Maç 22:00'de başlayacak.

Atletico Madrid - Manchester United maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi bulunmamaktadır.

Atletico Madrid - Manchester United maçında hangi oyuncular eksik?

Atletico Madrid'de Rodrigo Mendoza ve Obed Vargas; Manchester United'da ise Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Noussair Mazraoui eksiktir.

Atletico Madrid ve Manchester United'ın ligde kaç puanı var?

Atletico Madrid 19 puanla 2. sırada, Manchester United ise 6 puanla 13. sıradadır.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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