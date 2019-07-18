Mynet Trend

Atletico Madrid, Mario Hermoso'yu transfer etti

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Espanyol'da forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Mario Hermoso'yu transfer etti.

Atletico Madrid, Mario Hermoso'yu transfer etti

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Espanyol Kulübü ile varılan anlaşmanın ardından Hermoso ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu. Son iki sezondur Espanyol formasını giyen İspanyol futbolcu Hermoso, Atletico Madrid'in yaz dönemindeki 8. transferi oldu.

Diego Godin, Lucas Hernandez, Juanfran Torres gibi geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan defans oyuncularının ayrılmasının ardından bu futbolcuların boşluklarını doldurmaya çalışan Atletico Madrid, savunma hattını güçlendirmek için Kieran Trippier, Felipe Monteiro ve Renan Lodi'yi de almıştı.

PARTNEROnu bu denli çekici kılan...Onu bu denli çekici kılan...
Ve Beşiktaş açıkladı! Arda Turan...Ve Beşiktaş açıkladı! Arda Turan...
Mesut Özil sosyal medyayı salladı!Mesut Özil sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atletico Madrid Espanyol Mario Hermoso La Liga ispanya

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

Ölümü kahretmişti! Babası konuştu

Ölümü kahretmişti! Babası konuştu

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

Ve Beşiktaş açıkladı! Arda Turan...

Ve Beşiktaş açıkladı! Arda Turan...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hasan Şaş kendinden geçti! Beğeni yağdı

Hasan Şaş kendinden geçti! Beğeni yağdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fikret Orman: Arda Turan konusunda bir niyetimiz olmadı

Ve Beşiktaş açıkladı! Arda Turan...

Mesut Özil: İddiayı kaybettiğim için saçlarımı boyadım

Mesut Özil sosyal medyayı salladı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, Becca Brayl ile aşk yaşıyor

Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı

Yusuf Erdoğan, Galatasaray’a transferinin neden olmadığını açıkladı!

Kafa karıştıran transfer!

Wesley Sneijder'den Yolanthe Cabau patlaması: Türk basınında yazılanlar çok iğrenç

Wesley Sneijder'den olay sözler!

Olimpiyat şampiyonu boksör Pernell Whitaker hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü isim hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.