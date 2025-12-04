Atletizmde disk atma nedir, nasıl yapılır?

Atletizm sporunun kökenleri Antik Yunan'da düzenlenen Olimpiyat Oyunlarına dek uzanmaktadır. 1896 Paris Olimpiyatları modern olimpiyatların ilkidir. 1896 Olimpiyatları'nda 12 adet atletizm yarışması düzenlenmiştir. Bu o dönem için oyunların büyük kısmını oluşturmaktaydı. Atletizmin antik ve modern dönemde Olimpiyat Oyunlarındaki hakimiyeti sporun doğasında yer edinmektedir.

Birçok branş atletizmin temel aldığı fiziksel ve zihinsel yeteneklerden türetilmiştir. Atletizm içerisinde de alt disiplinlere ayrılır. Alt disiplinler belirli bir atletik formasyona göre çeşitlenmektedir.

Atletizmin 4 branşı koşma, atlama, atma ve yürüyüştür. Atletizmin branşları arasında temel paylaşımlar mevcuttur. Ancak alt disiplinlere inildikçe kullanılan fiziksel yetenekler değişir. Bu konuda atma branşı belirli cisimlerle gerçekleştirilir. Cisimlerin yapısal özellikleri denge, hız, kuvvet ve dayanıklılık gibi özellikler arasında bazılarına daha yoğun önem gösterir. Disk atma branşı kendine has bir özelliği ile diğerlerinden ayrılır.

Atletizmde disk atma nedir?

Atletizmde disk atmada sporcu dairesel bir alanın içinde dönerek elinde bulunan yassı daire biçimindeki cismi (yani diski) mümkün mertebe ileriye atmaya çalışır. Atletizmdeki atma branşlarındaki temel amaç budur. Disk atmada özellikle belirleyici olan ise rotatif bir branş olmasıdır. Yani vücut momentumu büyük oranda dönerek sağlanır. Dönme işleminin diğer cisimlerin ağırlık merkezleri sebebiyle tam tur olması verimli değildir.

Disk atmada dönüş atışın temelidir. Disk ise metal ve fiberglas karışımından yapılır. Kenarları inceltilmiştir. Bu sayede diskin havanın aerodinamik direncini kırması sağlanır. Sporcu atış sırasında hava koşullarını da göz önünde bulundurur. Diskin ağırlıkları erkekler ve kadınlarda farklıdır.

Erkekler 2 kilogram disk kullanırken kadınlar 1 kilogram disk kullanır. Diskin çapı ise 20-22 santimetre civarındadır. Sporcunun atış alanını gerçekleştirdiği çember alan ise 2,5 metre civarındadır. Sporcu için bir koşu alanı yoktur. Bu yüzden sporcu atışını bu bölme içerisinde gerçekleştirir.

Atletizmde disk atma nasıl yapılır?

Disk atma, atletizmde önemli bir dal olup, sporcuların belirli kurallar çerçevesinde atışlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Sporcu atış çemberine gelir ve diski parmak uçlarıyla kavrar. Avuç içerisinde diskin dönmesine yetecek alan bırakır. Sporcu diskle birlikte 1.5 tur dönerek momentum elde eder. Dönüş anında vücut ağırlığı ön bacağa aktarılır. Sonrasında bacaklardan gelen kuvvet kolların kamçı gibi kullanılmasıyla birleştirilir. Sporcu bu aşamada diski 35-40 derecelik bir açıyla ileriye doğru atar.

Diğer atma branşlarında görülebilen cismi itme ya da savurma disk atmada geçerli değildir. Sporcu atış sırasında durdurma tahtasına basarak dönme hareketini sonlandırması gerekir. Buradaki denge atma anı ile durma anının eş zamanlı olmasıdır. Disk sporcunun avucundayken eylemsizlik halindedir. Sporcu durma tahtasına bastığı anda diski elinden çıkarmalıdır. Aksi halde momentumun büyük kısmı verimsiz hale gelir.

Sporcu atışını gerçekleştirdikten sonra dengesini sağlamalıdır. Çünkü kurallara göre sporcu diski attıktan sonra çemberin ön kısmına basmadan durmak zorundadır. Sporcunun dengesiz duruş, düşme veya çemberin dışına erken çıkma durumlarında atış geçersiz sayılır.