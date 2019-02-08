ATM’deki güvenlik açığı sayesinde 1 milyon dolar çekebildi

The South China Morning Post ve China’s Daily Economic News’ta yer alan habere göre 43 yaşındaki Qin Qisheng, Huaxia Bank isimli bankanın bilgi işlem tarafında, ATM’ler üzerine çalışıyordu ve bu cihazların bir açığını keşfetti. Daha da ileri giderek bu açığı kullandı ve 7 milyon yuan (yani 1 milyon doların üzerinde bir para) çekti.

Habere göre banka, gece yarısından sonra gerçekleştirilen para çekim işlemlerini stabil olarak kaydetmiyordu. Bunun farkına varan Qin de Kasım 2016’da başlayarak Ocak 2018’e kadar para çekmeye devam etti. Toplamda da 1 milyon doların üzerini gördü.

Tabii bu süreç sonsuza kadar devam etmeyecekti. Banka, sistemdeki açığın farkına vardı ve dolayısıyla çekilen paranın da öyle. Bunun üzerine yasal işlemler başlatıldı ve ilginç de bir gelişme yaşandı.

Banka, paranın iade edilmesinin ardından Qin ile ilgili şikayetini geri çekti. Zira Qin, bankanın güvenlik sistemiyle ilgili testler gerçekleştirdiğini ve çektiği parayı da bir kenarda tuttuğunu belirtti. Lakin mahkeme, şikayetin geri çekilmesi konusuna sıcak bakmadı ve Qin’in yaklaşık 11 yıla kadar hapisle yargılanması gündemde.

Google Play Store’da yine temizlik yapıldı! İşte kaldırılan uygulamalar!

