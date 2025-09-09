Atom numarası nedir? Atom numarası nerede yazar, nasıl bulunur?

Elementler genel olarak kimya alanıyla ilişkilendirilse de aslında hayatımızın tamamıdır. Doğduğu andan itibaren gördüğü her nesneyi tanımlama arzusu taşıyan insan neslinin, elementleri algılayıp adlandırması ise binlerce yılını aldı. Neyse ki günümüzde doğadaki elementleri tanımlamakla kalmayıp laboratuvar ortamında varlıklarının ispatı mevcuttur. Bunu yapmamıza olanak sağlayan işlem ise atomlarına ulaşıp numaralandırmaktır.

Atom numarası nedir?

Atom numarası elementlerin mikroskobik gözlem altında sayılabilen atom çekirdeklerinin etrafındaki proton sayısıdır. Her element atomunda yer alan proton sayısı eşsiz sayıdadır, bu sebeple numaralandırma işlemi elementlere kimlik kartı çıkartmak gibidir. Tabii bu kimlik kartı elementin isimlendirilmesinden farklıdır.

Atom numarası nasıl bulunur?

Atom numarası, maddelerin mikroskop aracılığıyla protonlarının sayılmasıyla bulunur. Atom numaraları bulunduktan sonra protonlarının sayısına göre numaralandırılır. İsim verilmesi ise elementleri kendisini keşfeden kişi ya da kurumların uluslararası bilim kurumları tarafından onaylanmasıyla gerçekleştirilir.

Hatta bazı münferit olaylarda isim krizi yaşandığı ve aynı elementin farklı şekillerde bir süre anıldığı da görülmüştür. Oysa ki atom numaraları farklı yorumlanmaya yer bırakmayacak kesinlikte değerlerdir. Örneğin oksijenin atom numarası 8'dir. Çünkü oksijenin atom çekirdeğinin etrafında 8 tane proton bulunur.

Atom numaralarının sıralanması nasıl olur?

Atom numaralandırmaları herhangi bir alfabetik ya da keşif tarihine göre yapılmaz. Buna da örnek olarak 56 protonlu Baryum, 55 protonlu sezyumdan önce bulunmuş ve tabloda 55 numara boş bırakılmıştır. Zaten bu konuda bir endişe de mevcut değildi. Günümüzde doğal elementlerin tamamı (en azından Dünya'da bulunan) keşfedilmiş olarak kabul edilir. Doğada bulunan elementlere de birbirini zincir gibi takip eden bir yapı olarak bakılmaktaydı.

Atom numarası nerede yazar?

Atom numarası sistemi yüzyıllar süren araştırmaların birleşimi ile geliştirilmektedir. Keşfedilen elementler uluslararası bilim kurumlarının çeşitli test ve deneyinden geçerek kesin olarak onaylanır ve "periyodik" tabloya eklenir. Periyodik tabloda her elementin sağ üstünde atom numarası yazar.

Periyodik tabloya baktığınızda sayısal olarak atlamalar görebilirsiniz. Bunun sebebi periyodik tablonun atom sayısına göre değil atomların türüne göre sınıflandırılmasıdır. Bunlar kısaca elektronların kabuk sayısı, elementlerin yapısal özellikleri (metal, ametal, gaz ve soygaz gibi) ve elektronların reaktif - deaktif olmalarına göre değerlendirilmesidir.