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Attack on Titan dizisinden sonra manga da bitiyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.01.2021 07:26 | Son Güncelleme:
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Attack on Titan dizisinden sonra manga da bitiyor

Attack on Titan dizisinden sonra manganın da biteceği resmen doğrulandı. 12 yıllık macera yakında çıkacak olan Bessatsu Shōnen Magazine ile sona erecek.

Attack on Titan dizisinin kaynağı olan aynı adlı manga serisi Shingeki no Kyojin de 12 yıllık maceradan sonra sona geliyor.

İlk defa Bessatsu Shōnen Magazine adlı aylık manga dergisinde, 9 Eylül 2009 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede milyonlarca okura ulaşan Attack on Titan, 2013 yılında yayınlanmaya başlayan anime serisi ile tüm dünyada oldukça popüler hale geldi.

ATTACK ON TİTAN İÇİN FİNAL ZAMANI GELDİ

Attack on Titan orijinal adıyla Shingeki no Kyojin macerasının yaratıcısı olan Hajime Isayama, 12 yıllık maceranın artık sonuna geldiğini duyurdu.

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Hem manga hem de anime olarak büyük bir ün kazanan yapım, aynı zamanda animesinde de final yapmaya hazırlanıyor. Hatta final bölümleri halihazırda başlamış durumda. Şimdi de animenin uyarlandığı manga serisinin de final tarihi belli oldu.

Dizinin yaratıcı ismi olan Hajime Isayama, finalle ilgili olarak şunları söyledi:

“Sekiz yıl önce, seriyi üç yıl içinde bitireceğimi söylemiştim. Fakat görünen o ki ancak bitirebiliyorum. Uzun zaman oldu ama umarım bana sonuna kadar ayak uydurabilirsiniz. Editörler tarafından sakız gibi uzatılmadı, ben böyle yaptım. Ancak son yıllarda ’Ne zaman bitecek?’ sorusunu kendime sormaya başladım. Üzgünüm, sonunda bitti. Bunu yapacağım.”

ATTACK ON TİTAN FİNAL SEZONU FRAGMANI

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