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  4. Attıkları gole sevinirken taraftardan yumruk yediler! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü şok oldu

Attıkları gole sevinirken taraftardan yumruk yediler! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü şok oldu

07.02.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City, dün akşam şok bir mağlubiyet yaşadı. FA Cup maçında alt lig temsilcisi Nottingham Forest'e konuk olan Leicester karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı. Bir Leicester City taraftarı peş peşe gelen gollerden sonra sahaya indi ve futbolculara saldırdı. O anlarda milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü de sahadaydı.

Attıkları gole sevinirken taraftardan yumruk yediler! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü şok oldu

Dün oynanan maçta Leicester City, sahada varlık gösteremedi ve alt lig takımı Nottingham Forest'e 4-1 mağlup oldu. Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin mağlubiyeti dışında maça damga vuran bir olay daha yaşandı. Bir Leicester taraftarı attıkları gol sonrası kutlama yapan Forest futbolcularına saldırdı ve yumruk attı.

MYNET / DIŞ HABER

Stadyumda maçı izleyen taraftarlar bu inanılmaz görüntüleri kayda aldı. Bir taraftarın koşup kutlama yapan futbolculara saldırması skandal olarak nitelendirildi. Görevliler holiganı yakalamak için büyük çaba gösterse de holigan onlardan kurtuldu ve Nottingham Forest futbolcularına saldırdı.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE O ANLARDA SAHADAYDI

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de bu sahneler yaşanırken sahanın içindeydi. Yaşanan bu arbedenin ardından Leicester City futbolcuları da zor anlar yaşadı.

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LİNEKER İSYAN ETTİ: 'UTANÇ VE REZALET'

İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Lineker de yaşananlara tepki göstererek 'Bu bir utanç, rezalet! O taraftar kimse Leicester City onu ömür boyu maçlarına almamalı.' dedi.

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