Attıkları gole sevinirken taraftardan yumruk yediler! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü şok oldu

Dün oynanan maçta Leicester City, sahada varlık gösteremedi ve alt lig takımı Nottingham Forest'e 4-1 mağlup oldu. Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin mağlubiyeti dışında maça damga vuran bir olay daha yaşandı. Bir Leicester taraftarı attıkları gol sonrası kutlama yapan Forest futbolcularına saldırdı ve yumruk attı.

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Stadyumda maçı izleyen taraftarlar bu inanılmaz görüntüleri kayda aldı. Bir taraftarın koşup kutlama yapan futbolculara saldırması skandal olarak nitelendirildi. Görevliler holiganı yakalamak için büyük çaba gösterse de holigan onlardan kurtuldu ve Nottingham Forest futbolcularına saldırdı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE O ANLARDA SAHADAYDI

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de bu sahneler yaşanırken sahanın içindeydi. Yaşanan bu arbedenin ardından Leicester City futbolcuları da zor anlar yaşadı.

LİNEKER İSYAN ETTİ: 'UTANÇ VE REZALET'

İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Lineker de yaşananlara tepki göstererek 'Bu bir utanç, rezalet! O taraftar kimse Leicester City onu ömür boyu maçlarına almamalı.' dedi.



