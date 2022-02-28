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Attila Szalai'den Fenerbahçe maçı sonrası ilginç açıklama: Attığım golü hatırlamıyorum

28.02.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa deplasmanında galibiyeti getiren Attila Szalai, maçın ardından konuştu. Attığı golle ilgili gelen soruya Macar oyuncu, "Attığım golü hatırlamıyorum, çok hızlı olaylar gelişti." dedi.

Attila Szalai'den Fenerbahçe maçı sonrası ilginç açıklama: Attığım golü hatırlamıyorum

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa deplasmanında 90+1. dakikada galibiyet golünü atan Attila Szalai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLDU"

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Galibiyeti değerlendiren Szalai, "Zor bir maç oldu. Kasımpaşa iyi oynadı, bize zorluklar yaşattı. Saha içerisinde çok çalıştık, çok koştuk ve sonunda istediğimiz sonucu aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

"ATTIĞIM GOLÜ HATIRLAMIYORUM"

Attığı golle ilgili gelen soruya Macar oyuncu, "Attığım golü hatırlamıyorum, çok hızlı olaylar gelişti. Sanırım Dimitris Pelkas dokundu ve top önüme düştü. Tek dokunuşla gol oldu. Tanrı'ya şükürler olsun. Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi 3 puan almamız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
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