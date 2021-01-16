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Attila Szalai Fenerbahçe için İstanbul'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.01.2021 22:26 | Son Güncelleme

Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Macar futbolcu, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

Attila Szalai Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Attila Szalai, İstanbul'a geldi. Macar oyuncu 21.45'te Sabiha Gökçen'e iniş yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

İsmi Bundesliga ekipleriyle de anılan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollo ile çıktığı 19 maçta 3 gol attı, 3 asist yaptı.

Teknik direktör Erol Bulut'un transferini özellikle istediği Szalai, 1.92 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.

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