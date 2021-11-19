Attila Szalai: Galatasaray derbisinde muhteşem bir sonuç almak istiyoruz

Fenerbahçe ’nin Macar stoperi Attila Szalai, “Biliyoruz ki bu derbi, Türkiye’deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak istiyoruz, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

"SABIRSIZLIKLA MAÇI BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte Attila Szalai, derbi öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Milli takım dönüşü dün ilk antrenmanına çıktığını ve hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Szalai, “Derbi haftasındayız ve iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Sabırsızlıkla derbi saatini, maçı bekliyoruz. Bu süreç itibarıyla antrenmanlarımız biraz daha farklı, çünkü çoğu oyuncu milli takımdaydı. Farklı zamanlarda buraya geldiler. Ben de son iki hafta milli takımdaydım. Salı günü İstanbul’a geldim, dün de takımla antrenmana çıktım. Bazı takım arkadaşlarımız yolculuklarının uzunluğundan dolayı toparlanma süreçleri daha farklı seyrediyor. Şu an itibariyle çok mutluyum. İyi bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

“TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ”

Galatasaray ile oynayacakları derbinin tamamen dolu bir tribünde oynanacağını vurgulayan genç savunmacı, “Bu derbi dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi ve dünyanın takip ettiği bir derbi. Ben de geçen yıl bu derbide oynamıştım. Koronavirüs salgınından dolayı geçen sezon bu derbi taraftarsız oynanmıştı. Pazar günü tamamen dolu tribünler önünde bu derbiyi oynayacağız. Herkes de biliyor ki taraftarsız futbol çok daha farklı ve zor. Futbol için onlar çok önemli unsur. Aslında futbol onlar için. Bizler de takım olarak kendi taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İyi performans göstermek istiyoruz. Başarılı netice elde ederek, onlarla kutlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

