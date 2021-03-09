SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Attila Szalai: Şampiyon olmamıza 12 maç kaldı

Attila Szalai: Şampiyon olmamıza 12 maç kaldı

09.03.2021 23:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Attila Szalai: Şampiyon olmamıza 12 maç kaldı

Fenerbahçe'de büyük etki yaratan Macar futbolcu Attila Szalai açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Macar futbolcu Attila Szalai, Türkiye'de mutlu olduğunu ve sezon sonunda sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Szalai, Macar televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye çok çabuk alıştığını, bu süre zarfında hem kulübün hem de takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi olduğuna dikkati çeken 23 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir tarihe sahip ve dünya genelinde tanınan bir kulübe geldim. Burada gelişimim ve ilerlemem için her şey mevcut. Oynadığım oyundan taraftarların memnun olduğu şeklinde geri dönüş aldığım için de çok mutluyum. Takımım için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğa inandığını da belirten Szalai, "Büyük rüyamızın gerçekleşmesine, şampiyon olmamıza 12 maç kaldı." dedi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
F.Bahçe'den Pelkas açıklamasıF.Bahçe'den Pelkas açıklaması
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Cok efendi mütevazı bir Futbolcu Fenerbahçe'nin kalesi duvar adam helal olsun
@dogukan_polat_1930 balon bu yakında patlar demedi deme
TÜRK FUTBOLU bitiktir sen oynadığın bu futbolla şampiyon olcaz diyosan bitmiştir başka söze gerek yok
beşiktaşın şampiyon olmasına 13 maç kaldı

En Çok Okunan Haberler

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Ozan Kabak'ın zafer gecesi

Ozan Kabak'ın zafer gecesi

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Diğer Haberler

Serhat Akın'dan Fenerbahçe için Joachim Löw iddiası

Fenerbahçe için Löw iddiası

Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Dimitrios Pelkas: Rakibin topa yöneldiğini düşünmüyorum

'Rakibin topa yöneldiğini düşünmüyorum'

Attila Szalai: Şampiyon olmamıza 12 maç kaldı

Attila Szalai: Şampiyon olmamıza 12 maç kaldı

Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi

Bright Osayi-Samuel: Takım içindeki bağ çok kuvvetli

Bright Osayi-Samuel'den mesaj var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.