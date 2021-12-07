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Attila Szalai transfer açıklaması!

07.12.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Attila Szalai son günlerde çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Attila Szalai transfer açıklaması!
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Chelsea ile transferde adı geçen genç savunma oyuncusu paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe ailesi! Son günlerde hakkımda çok fazla dedikodu var. Benim için önemli olan Fenerbahçe ve başarımız. İyi çalışıyorum. Büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz için her gün en iyimi veriyorum. Menajerim bazı büyük kulüplerin ilgisiyle ilgili beni bilgilendirdi. Ama daha önce de söylediğim gibi hayallerimiz ve hedeflerimiz adına savaşmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını söylerken, Fenerbahçe de gün içerisinde şu bilgilendirmeyi paylaşmıştı;

"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
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