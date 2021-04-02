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Attila Szalai'ye Leicester City'den 25 milyon euro

02.04.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macar basını Premier Lig ekibi Leicester City'nin Fenerbahçeli Attila Szalai ile ilgilendiğini yazdı.

Attila Szalai'ye Leicester City'den 25 milyon euro

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde transfer ettiği Attila Szalai için ülkesinden transfer iddiası geldi.

Blikk gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Macar stoperiyle Premier Lig ekibi Leicester City ilgileniyor. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de forma giydiği Leicester City bu transferi gerçekleştirirse bir rekorun da kırılabileceği haberde yer aldı.

Macar basını, Attila Szalai'nin 25 milyon euro karşılığında Leicester City'ye transfer olabileceğine vurgu yaptı. Transfer gerçekleşirse Szalai en pahalı Macar futbolcu olacak. Ocak ayında RB Salzburg'dan RB Leipzig'e 20 milyon euro'ya transfer olan Dominik Szoboszlai rekoru elinde tutuyor.

Fenerbahçe, Attila Szalai'yi Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den kadrosuna katmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nedense 10 lira etmeyecek adamlar fener de 20 30 eurolara gidiyor. ve gittikleri yerde de sesleri sedaları çıkmıyor. Ali KOÇ nereleri satıp bu dolapları çeviriyor araştırılmalı.
Fenerbahçeden kaça gider bilmem ama bir sonraki transferi 100 milyon euronun üstünde olur.

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