Attila Szalai'ye Premier Lig'den iki talip

Fenerbahçe'nin geçen sezonun ortasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai, Premier Lig ekiplerinin radarında.
Sol ayaklı stoper arayışındaki Leicester City ve West Ham United, Attila Szalai'yi transfer listesine aldı.
Macar futbolcunun EURO 2020'deki performansını yakından takip edecek olan İngiliz ekiplerinin resmi girişimlere turnuva bitiminde başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe, 23 yaşındaki stoperi üst düzey bir teklif gelmediği taktirde satmayı planlamıyor.
Sarı-lacivertli takıma 2 milyon Euro karşılığında transfer olan Attila Szalai, geçen sezon 21 maçta 3 gollük performans sergiledi.
(NTV SPOR)
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