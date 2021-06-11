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Attila Szalai'ye Premier Lig'den iki talip

11.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezonun devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye İngiltere Premier Lig'den iki talip birden çıktı.

Attila Szalai'ye Premier Lig'den iki talip

Fenerbahçe'nin geçen sezonun ortasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai, Premier Lig ekiplerinin radarında.

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LEICESTER VE WEST HAM PEŞİNDE

Sol ayaklı stoper arayışındaki Leicester City ve West Ham United, Attila Szalai'yi transfer listesine aldı.

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TEKLİFLER EURO 2020 SONRASI

Macar futbolcunun EURO 2020'deki performansını yakından takip edecek olan İngiliz ekiplerinin resmi girişimlere turnuva bitiminde başlaması bekleniyor.

ASTRONOMİK TEKLİF BEKLENİYOR

Fenerbahçe, 23 yaşındaki stoperi üst düzey bir teklif gelmediği taktirde satmayı planlamıyor.

2 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Sarı-lacivertli takıma 2 milyon Euro karşılığında transfer olan Attila Szalai, geçen sezon 21 maçta 3 gollük performans sergiledi.

(NTV SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü İngiltere
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
25 milyon euro dan aşağı verilmemesi lazım
VALLA BÜYÜK İŞ BU ADAMI BULMAK HELAL OLSUN.

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