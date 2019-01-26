atv'nin yeni dizisi Hercai'de sürpriz ayrılık!

Banu Akdeniz'in patronu olduğu Mia Yapım imzalı 'Hercai' dizisinin çekimleri geçen hafta Mardin'de başladı. İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikâyesinin konu alındığı Eda Tezcan ve Feraye Şahin'in kaleme aldığı dizi, atv'de seyirciyle buluşacak.

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Servet Pandur, İnci Şen ve Eda Başlamışlı'nın rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cemal Şan oturuyordu.

Ancak usta yönetmen bu akşam üstü sosyal medya sayfasından yaptığı "Hercai dizisi ile hiçbir ilişkim kalmamıştır. Görevi teslim alacak yönetmen arkadaşa başarılar dilerim" açıklamasıyla projeye veda ettiğini açıkladı.

Cemal Şan'ın yerine ise yönetmen koltuğuna Cem Karcı geçti. Karcı, son olarak Nurgül Yeşilçay ile Timuçin Esen'i buluşturan Show TV'nin 'Gülperi' dizisini yönetmişti. (Medyatava)



