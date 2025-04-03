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Beşiktaş sezonu noktaladı! Kupadan da elenen siyah-beyazlılar havlu attı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2025 22:29
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk etti. Ligde şampiyonluk ihtimali kalmayan siyah-beyazlılar, elindeki son koz olan Türkiye Kupası'nda finale ulaşmak istiyordu. Göztepe karşısında çok kötü bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, kendi evinde Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak çeyrek finalde kupadan elendi.

Beşiktaş sezonu noktaladı! Kupadan da elenen siyah-beyazlılar havlu attı...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe'yi ağırladı. Ligde havlu atmasının ardından kupaya odaklanan siyah-beyazlılar, Göztepe'yi geçip final yoluna ilerlemek istiyordu. Şok bir skorla sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, kupadan da elenerek bu sezonu noktaladı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

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Beşiktaş karşılaşmanın henüz başında Muçi ile 1-0 öne geçti. Golün ardından siyah-beyazlılarda Tayyip Talha, Göztepeli oyuncuyu gole giderken düşürdü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kazandığı frikiği gole çeviren Göztepe geri dönüşün ateşini yaktı.

ROMULO MAÇI BİTİRDİ

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Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo, frikikten attığı golün ardından takımının diğer 2 golünü de atarak hat-trick'e imza attı. Sahadan 3-1 galip ayrılan Göztepe, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

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Türkiye Kupası’ında yarı final eşleşmeleri:

Galatasaray - Konyaspor
Trabzonspor - Göztepe

Canlı Skor

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe beşiktaş
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