Beşiktaş sezonu noktaladı! Kupadan da elenen siyah-beyazlılar havlu attı...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe'yi ağırladı. Ligde havlu atmasının ardından kupaya odaklanan siyah-beyazlılar, Göztepe'yi geçip final yoluna ilerlemek istiyordu. Şok bir skorla sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, kupadan da elenerek bu sezonu noktaladı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş karşılaşmanın henüz başında Muçi ile 1-0 öne geçti. Golün ardından siyah-beyazlılarda Tayyip Talha, Göztepeli oyuncuyu gole giderken düşürdü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kazandığı frikiği gole çeviren Göztepe geri dönüşün ateşini yaktı.

ROMULO MAÇI BİTİRDİ

Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo, frikikten attığı golün ardından takımının diğer 2 golünü de atarak hat-trick'e imza attı. Sahadan 3-1 galip ayrılan Göztepe, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Türkiye Kupası’ında yarı final eşleşmeleri:

Galatasaray - Konyaspor

Trabzonspor - Göztepe