AUZEF bütünleme sınavı ne zaman 2022? İşte AUZEF bütünleme (telafi) sınavı tarihleri!

AUZEF bütünleme sınavı tarihleri, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 4 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen final sınav sonuçlarının açıklanması sonrası harf notları da İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesinde yayımlandı. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman 2022? AUZEF bütünleme (telafi) sınavı tarihleri ve detaylar haberimizde...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARINA HANGİ ÖĞRENCİLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.

Öğrenciler “Sınav Merkezi Tercihi” dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

Hangi dersin hangi oturumda olacağı, ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin hangi oturumlarda sınava gireceği Sınav Giriş Belgesi’nde ilan edilir.

Öğrenciler sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) ile alınmaktadır. Sınav binalarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.

Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlememelidir.

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, bitirme sınavından sonra koşullu başarılı oldukları (DD) ve (DC) harf notları için Bütünleme sınavına giremez.

Bütünleme Sınavlarının uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

AUZEF HARF NOTLARI

AUZEF harf notları açıklandı. İstanbul Üniversitesi AUZEF sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Öğrencilerimiz, harf notları http://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yayınlanmıştır. ‘Öğrenim Bilgileri’ sekmesi altındaki ‘Sınav Sonuçları ve Notlar’ kısmından harf notlarınızı görüntüleyebilirsiniz."

