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AUZEF sınav sonuçları açıklandı 2022! AUZEF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

10.06.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonuçları; İstanbul Üniversitesi'nden 10 Haziran Cuma günü yapılan açıklama ile belli oldu. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin internet sitesinden sonuçları öğrenebiliyor. Peki AUZEF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı 2022! AUZEF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

AUZEF sınav sonuçları; 10 Haziran Cuma günü yapılan açıklama sonrası çok sayıda öğrenci tarafından merak konusu oldu. Final sınavları 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü yapılmıştı. Peki AUZEF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı 2022!

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF sınav sonuçlarına http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

Öte yandan bu yıl düzenlenecek olan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuçları ve puanların nasıl hesaplandığı da merak edilen konulardan biri oldu. Ders puanları hesaplaması yapılırken açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış cevaplar dikkate alınmamakta.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı 2022!

Ayrıca bir öğrencinin değerlendirmeye dahil olabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40 puan, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 puan alma zorunluluğu bulunuyor.

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açıköğretim sınav İstanbul Üniversitesi
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