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AUZEF sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AUZEF sınav tarihi!

15.12.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav giriş yerleri final sınavı için geri sayım sürerken İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, AUZEF sınavı ne zaman yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

AUZEF sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AUZEF sınav tarihi!

AUZEF sınavlarının ne zaman yapılacağı ve sınav giriş belgesinin hangi tarihte erişime açılacağı merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri sınav salonuna girecekleri sınav giriş belgesini, AKSİS kullanıcı adıyla edinebilecekler. Peki, AUZEF sınavı ne zaman yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF yarıyıl sonu, bitirme sınavları 24 Aralık Cumartesi günü ile 25 Aralık Pazar günü yapılacak.

AUZEF öğrencilerinin sınavlarda başarısız olmaları ya da ortalama yükseltmek istemeleri halinde telafi sınavları 04-05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI!

AUZEF sınavı öncesi, sınav giriş belgeleri erişime açılacak.

ÖğrencilerAKSİS kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler. Ancak sınav yerleri henüz açıklanmadı.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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